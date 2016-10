Kunstakademie Stuttgart // Veranstaltungen im NOVEMBER 2016

Kunstakademie Stuttgart: Veranstaltungen im NOVEMBER 2016



****************************************************



02.11.–04.11.

„Testgelände“

Schnuppertage an der Kunstakademie Stuttgart für studieninteressierte Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren.

Weitere Informationen unter http://www.abk-stuttgart.de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Campus Weißenhof



***



03.11., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„PRACTICE PROCESS PROGRESS“ – Die Meisterschüler/innen des Weißenhof-Programms der ABK Stuttgart stellen aus.

Grußwort: Andreas Baur, Leiter der Galerien der Stadt Esslingen, Villa Merkel

Einführung: Mariella Mosler, Professorin für Bildhauerei und Keramik an der Akademie und Vorsitzende des Programmausschusses

Villa Merkel, Pulverwiesen 25, 73726 Esslingen am Neckar

Laufzeit: 04.11.–13.11., Öffnungszeiten: Di 11–20 Uhr, Mi–So 11–18 Uhr



***



04.11., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Ohne Zucker“ – Eine Ausstellung der Klasse Prof. Reto Boller

Kunstverein Wilhelmshöhe, Schöllbronner Straße 86, 76275 Ettlingen

Laufzeit: 05.11.–11.12., Öffnungszeiten: Mi–Sa 15–18 Uhr, So 11–18 Uhr



***



08.11., 18–20 Uhr

Vortrag im Rahmen des Weißenhof-Programms

Nora Sdun, Hamburg: „Bei Einbruch Dunkelheit. Bericht aus dem laufenden Betrieb einer Journalistin, Verlegerin und Galeristin“

Moderation: Prof. Mariella Mosler, Professorin für Bildhauerei und Keramik an der ABK Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, Alte Aula



***



10.11.–11.11.

Symposium

ICOM-CC Arbeitsgruppe Art Technological Source Research:

„Expression and Sensibility. Art Technological Sources at the Rise of Modernity“

Leitung: Prof. Dr. Christoph Krekel, Professor am Institut für Konservierungswissenschaften und Leiter des Archäometrischen Labors in den Studiengängen Konservierung und Restaurierung an der ABK Stuttgart

Weitere Informationen unter http://atsr7.abk-stuttgart.de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



14.11., 18 Uhr

Diskussionsveranstaltung

Galerienverband Baden-Württemberg: „Galerien morgen – ein Geschäftsmodell im Spannungsfeld von Digitalisierung, Gesetzgebung und Globalisierung“

Impulsvortrag: Renger van den Heuvel, Co-Direktor der viennacontemporary

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***

14.11., 19.30 Uhr

Vortrag

Beat Zoderer, Schweizer Künstler, spricht über seine Kunst am Bau-Werke

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



15.11., 19 Uhr

Jour fixe Architektur „Über Dauer“

Uwe Schröder, Architekt, Bonn

Weitere Informationen unter http://www.abk-stuttgart.de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Glaskasten



***



15.11., 19 Uhr

Max Bense Lectures in Aesthetics – Eine Vortragsreihe zum Thema Design

Prof. Dr. Claudia Mareis, Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel: „Gestalten mit Methode. Entwurfs- u. Kreativitätstechniken um 1960“

Organisation: Prof. Dr. Daniel M. Feige, Professor für Philosophie und Ästhetik an der ABK Stuttgart in Kooperation mit Prof. Dr. Catrin Misselhorn, Direktorin des Instituts für Philosophie an der Universität Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



16.11., 9.30–16 Uhr

Studieninformationstag 2016 an der ABK Stuttgart

Infopoint ab 9.30 Uhr im Neubau 2, Foyer

Weitere Informationen und das detaillierte Programm unter http://www.abk-stuttgart.de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Campus Weißenhof



***



16.11., 11–15 Uhr

Workshop des Kunstbüros der Kunststiftung BW

„Stimm- und Sprechtraining für Künstler/innen“ mit Stefanie Bisanz, Logopädin, Stimm- und Sprechtrainerin

Wir bitten um verbindliche Anmeldung über unser Anmeldeformular bis 10.10.2016. Die Teilnahme ist gebührenpflichtig (12 Euro). Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.kunstbuero-bw.de



***



16.11., 20–22 Uhr

Performance

„Try Outs II – Du und ich“

Performatives Gesamtkunstwerk von Studierenden der Kunstakademie unter der Leitung von Cindy Cordt, Akademische Mitarbeiterin in der Klasse für Allgemeine künstlerische Ausbildung an der ABK Stuttgart

Hospitalhof Stuttgart, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart



***



17.11., ab 9 Uhr

Kunstpädagogischer Tag des BDK Baden-Württemberg

„Die Kunst ein Anderer zu werden“

Kooperationspartner: Kunstakademie Stuttgart, BDK/Fachverband für Kunstpädagogik e.V., Pädagogische Hochschule Heidelberg, Kunstakademie Karlsruhe, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Anmeldung per E-Mail an info bdk-bawue de. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



18.11.–19.11.

Jahrestagung

IASA-Ländergruppe Deutschland/Schweiz e.V. (International Association of Sound and Audiovisual Archives)

In Zusammenarbeit mit dem MA-Studiengang KNMDI unter der Leitung von Prof. Johannes Gfeller, Professor für Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information an der ABK Stuttgart

Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.iasa-online.de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



22.11., 18 Uhr

Vortrag im Rahmen des Weißenhof-Programms

Bettina Steinbrügge, Direktorin des Hamburger Kunstvereins: „Exit Scenario. Über das Zweifeln beim Kuratieren“

Moderation: Prof. Mariella Mosler, Professorin für Bildhauerei und Keramik an der ABK Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, Alte Aula



***



23.11.–25.11.

Abschiedsausstellung

„backstage“ von Prof. Nico Fritz, Professor für Architektur und Gebäudelehre bis zum Ende des Wintersemesters 2015/2016

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Glaskasten

Laufzeit: 23.11.–25.11., Öffnungszeiten: Mi–Fr 11–18 Uhr



***



24.11., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

Walter Stöhrer-Preis für Grafik 2016

Johanna Hutter (Preisträgerin), Mathias Hartmann & Anna Schwehr (Anerkennungspreise)

Galerie Parrotta Contemporary Art, Augustenstraße 87–89, 70197 Stuttgart

Laufzeit: 25.11.2016–14.01.2017, Öffnungszeiten: Di–Fr 11–18 Uhr, Sa 11–16 Uhr



***



25.11., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Just in Time/ShopShop“

Studierende der Klasse Prof. Birgit Brenner stellen ihre Installationen in Kooperation mit Studierenden der Klasse Prof. Sabine Groß, Kunsthochschule Mainz, aus.

Projektraum AKKU, Gerberstraße 5c, 70178 Stuttgart

Laufzeit: 26.11.–27.11., Öffnungszeiten: Sa–So 14–18 Uhr



***



29.11., 19 Uhr

Jour fixe Architektur „Über Dauer“

Thomas Burlon, Büro schneideroelsen in Berlin

Weitere Informationen unter http://www.abk-stuttgart.de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, Alte Aula



***



29.11., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Diplom Bildende Kunst“ und Verleihung des Preises der Werner Pokorny Stiftung

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Foyer

Laufzeit: 30.11.–04.12., Öffnungszeiten: Mi–So 13–19 Uhr



***



