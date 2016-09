Kunstakademie Stuttgart // Veranstaltungen im OKTOBER 2016

***************************************************



01.10.–30.10.

Ausstellung „Gesehen von hier aus“

Studierende der Klasse Prof. Cordula Güdemann zeigen zeitgenössische Malerei, Zeichnung, Plastik und Objekte

Schloss Dätzingen, Schlosskeller, Schlossstraße 1, 71120 Grafenau

Laufzeit: 01.10.–30.10., Öffnungszeiten: Sa–So 14–17 Uhr

Finissage mit Führungen und Künstlergespräch am 30.10., 15 Uhr



***



17.10., 19 Uhr

Vortrag

„Unser Mann in Havanna“

Prof. Winfried Scheuer, Professor für Industrial Design an der ABK Stuttgart, berichtet

von seinem Forschungssemester im Wintersemester 2015/2016 in Havanna, Kuba.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Aktionsraum



***



17.10., 12.30–14 Uhr

Offizielle Eröffnung des Wintersemesters 2016/2017

durch Martin Böhnke, den Kanzler der ABK Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



18.10., 10–12 Uhr

Erstsemesterbegrüßung

Begrüßung der Studierenden des ersten Semesters durch den Prorektor Prof. Tobias Wallisser.

Kurzvorstellung von Studierendenbüro, Rechenzentrum, Bibliothek, Sammlung und Büro für Auslandsbeziehungen/VESPA

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



19.10., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Mit Mathis bevor Konrad kam“

Eine Ausstellung der Staatsexamina im Künstlerischen Lehramt

Grußwort: Prof. Dr. Nils Büttner, Prorektor. Einführung: Prof. Andreas Opiolka, Studiengang Künstlerisches Lehramt

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Foyer

Ausstellungsorte: Neubau 2, Graben; Neubau 1, Glaskasten; Altbau, Alte Aula (114)

Laufzeit: 20.10.–23.10., Öffnungszeiten: Do–So 13–19 Uhr



***



25.10., 19 Uhr

Max Bense Lectures in Aesthetics

Eine Vortragsreihe zum Thema „Design“, organisiert von Prof. Dr. Daniel M. Feige, Professor für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design an der ABK Stuttgart, in Kooperation mit Prof. Dr. Catrin Misselhorn, Professorin für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie, Direktorin des Instituts für Philosophie an der Universität Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



25.10., 19 Uhr

Jour fixe Architektur „ÜberDauern“

Vortrag von Prof. Fahim Mohammadi, Professor für Grundlagen der Gestaltung in den Fachgruppen Architektur und Design.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Glaskasten





***



Änderungen sind vorbehalten.



