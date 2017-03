Kunstverein Nürtingen: Einladung zur Eröffnung der Ausstellung "ausgangspunkt.linie" von Gesine Peterson am Do. 06.04.2017 um 20 Uhr

Von Kunstverein Nürtingen am 26. März 2017 um 22:32

Einladung:



Zur Eröffnung der Ausstellung: „ausgangspunkt.linie“ - Malerei -



mit der Künstlerin Gesine Peterson, Karlsruhe, am Do. 06.04.2017 um 20 Uhr laden wir herzlich ein.



Einführung: Ricarda Geib



Öffnungszeiten: Do 17-20, So 11-17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 07022/41247.



Sie finden die Galerie des Kunstvereins in der Galgenbergstraße 9 auf der Rückseite des Jobcenters auf dem Gelände der Firma Greiner GmbH. Bitte gehen Sie in den Innenhof, dort finden Sie den Aufgang beschildert.



In ihrer Malerei und ihren Zeichnungen konzentriert sich Gesine Peterson auf Linien, Quadrate, die sie rhythmisch wie einen Sprechgesang über die Fläche verbreitet. Die lasierende Maltechnik verdichtet einerseits den Farbraum und ermöglicht andererseits den Blick auf das Darunterliegende und unterstützt den Eindruck der Bewegung und des Flüchtigen.









Kunstverein Nürtingen e.V.

Michael Gompf

1. Vorsitzender

Postfach 1475

72604 Nürtingen

07022 - 41247

Fax - 241140

info kunstverein-nuertingen de

http://www.kunstverein-nuertingen.de