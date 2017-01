Kunstverein Nürtingen: Einladung zur Katalogvorstellung des Atelierstipendiaten Jens Braun zu m Abschluss seiner Ausstellung "Geste und Ablauf" am Fr. 27.01.2017 um 19.30 Uhr

Von Kunstverein Nürtingen am 25. Januar 2017 um 19:37

Einladung zur Katalogvorstellung des Atelierstipendiaten Jens Braun zum Abschluss seiner Ausstellung "Geste und Ablauf" im Kunstverein Nürtingen.



Der Kunstverein Nürtingen und die Stadt Nürtingen laden am 27.01.2017 zu einer book-release-party ein.

Um 19.30Uhr wird der Kunst-Katalog “Geste und Ablauf” von Jens Braun im Kunstverein Nürtingen im Beisein von Kulturamtsleiterin Susanne Ackermann der Öffentlichkeit vorgestellt.



Nahezu ein Jahr hat sich Jens Braun intensiv mit dem Medium Buch als „Transportmittel“ seiner künstlerischen Arbeiten beschäftigt. Professionelle Unterstützung in der Umsetzung fand er bei dem Fotografen Jochen Klein und der Designerin Miriam Mez. Ermöglicht wird das Projekt durch Fördermittel der Stadt Nürtingen, der Hypo-Kulturstiftung, dem Kunstfonds Bonn und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg sowie die Unterstützung zahlreicher Freunde und Helfer aus seinem persönlichen Umfeld.



Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit neben dem Katalog, der begutachtet und gekauft werden kann, nochmals die Ausstellung mit selbigem Titel zu sehen.



Der Abend wird ausklingen mit einer Party zu der Sara Dahme aus Stuttgart als DJ mit ausgewählten Platten und Safian Khir Hinaidi mit arabische Häppchen beitragen werden. Alexander Hubrig, Hausmeister an der FKN, hat sich der Gestaltung der Book-Lounge angenommen.



Sie finden die Galerie des Kunstvereins in der Galgenbergstraße 9 auf der Rückseite des Jobcenters auf dem Gelände der Firma Greiner GmbH. Bitte gehen Sie in den Innenhof, dort finden Sie den Aufgang beschildert.





Herzliche Grüße



Michael Gompf









Kunstverein Nürtingen e.V.

Michael Gompf

1. Vorsitzender

Postfach 1475

72604 Nürtingen

07022 - 41247

Fax - 241140

info kunstverein-nuertingen de

http://www.kunstverein-nuertingen.de