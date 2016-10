KV NEUHAUSEN OUR MIND INTO ....-

OUR MIND TO A BREZEL



Neue Sichtweisen auf Tauschmittel, Finanzwelt und Ökonomie



15. Oktober - 4. Dezember 2016



Eröffnung: Samstag, 15. Oktober, 19 Uhr



PROGRAMM am 15. Oktober 2016, ab 19 Uhr



Einführung in das Gesamtprojekt und Vorstellung der Publikation THE

EXECONOMIST:



Susanne Jakob, Kai Bauer, Hans Winkler





"Singing in the Capital»/«Das Kapital singen»



Konzept: Leander Schwazer



Gesang: Prof. Angelika Luz/Pascal Zurek



Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart





«Dieser Schein verfällt»



Performance von Peter Kees





WERMKE/LEINKAUF



("Y)OUR MIND ..."



"Die Hoffnung stirbt zuletzt“



Der Beitrag des Berliner Künstlerduo Wermke/Leinkauf dreht sich um die

Ziehung der Lottozahlen, die am Samstagabend live in den Ausstellungsraum

übertragen wird.

Gier, Hoffnung, Träume und Wünsche, aber auch Enttäuschung und Frustration

spielen bei dieser realzeitlichen Aktion eine wesentliche Rolle.



ANKE ZÜRN

produziert in Ihrem GOLDLABOR

"Gold für Alle!"



Jede(r) nimmt so viel, wie er/ sie sich unter die Nägel reißen kann..."





BYUNG CHUL KIM

handelt in der IDEENBÖRSE mit Gedanken, Erfindungen, Innovationen, die er

zum Tausch gegen die IDEEN von anderen anbietet.



Die deutsch-arabische Initiative "schwarabia Import-Export" bietet bereits

zwischen 9.30 - 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Neuhausen (Schlossplatz) und

ab 19 Uhr im KVN PROJEKTRAUM ihre Produkte zum Tausch an.



“It turns the mind into a brezel” ist ein Zitat des ehemaligen belgischen

Notenbankers und Professors für internationales Finanzwesen Bernard

Lietaer. Mit dieser Metapher beschreibt der ehemalige Notenbanker bildhaft

die Auswirkungen des Geldes auf unser Denken und Bewusstsein. Die Gier und

das Streben nach Geld lässt uns nicht mehr geradeaus denken, sondern nimmt

sonderbare Verschlingungen und Verknotungen an, eben die einer geflochtenen

Brezel. In der Kunst der zurückliegenden Jahrzehnte gibt es eine Reihe

künstlerischer Positionen, die sich auf diese Thematik beziehen. Auch in

anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt es teilweise wenig beachtete

Versuche, andere Formen des Wirtschaftens zu praktizieren. Die Grundidee

von «Our Mind into a Brezel» ist, die einzelnen ökonomischen Gegenentwürfe

zusammenzufassen und in einem mehrteiligen Kunstprojekt zu reflektieren.



Die eingeladenen Künstler/innen entwickeln Projekte, in denen das Finanz-

und Wirtschaftssystem sowie das veränderte Verhältnis von Arbeit, Leistung

und Lohn kritisch kommentiert, Konzepte zu anderen Ökonomien formulieret,

und Haltungen des Verzichts, der Verweigerung und der Subversion dem

Phänomen der überdrehten Finanzwelt gegenübergestellt werden.





#1 PROJEKTE



Bereits im Vorfeld oder auch parallel zur Ausstellung sollen zum oben

genannten Themenspektrum eigens dafür entwickelte Interventionen und

Aktionen von den beteiligten Künstler*innen realisiert werden:



Byung Chul Kim (D/COR), Lucia Dellefant (D), Rainer Ganahl (D/A/ USA);

Martina Geiger-Gerlach (D), Leopold Kessler (D/A); Wermke & Leinkauf (D);

Hans Winkler (D/USA), Georg Winter (D); Anke Zürn (D/CH).





#2 ARCHIV



Ergänzend zu diesen offenen Prozessen und situationsbezogenen

Interventionen werden in einem ARCHIV Referenzprojekte aus der

Vergangenheit präsentiert. Das Archiv dokumentiert künstlerische und

aktivistische Positionen von den 1960er Jahren bis 2015. Dabei konzentriert

sich die Auswahl auf Werke und Statements, die als Reaktion auf die

Bankenkrise 2007/08 entstanden sind - oder die Gegenmodelle zur

neoliberalistischen Wirtschaftsform formulieren:



Abbie Hoffman (USA), JSG Boggs (USA); Paolo Cirio (USA/I);; Uwe Jonas,

Peter Kees & Hans Winkler (D); Janice Kerbel (CAN/UK);The KLF (UK); Gianni

Motti (CH); Dread Scott (USA); Zanny Begg & Oliver Ressler (AUS/A) u.a.





#3 PUBLIKATION

Zur Ausstellung erscheint das Wirtschafts-Kunst-Magazin THE EXECONOMIST: VP

3,-€



*Our Mind into a Brezel» wird gefördert von der Stiftung Kunstfonds Bonn

e.V., von der Kommune Neuhausen, vom Regierungspräsidium Stuttgart und dem

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Baden-Württemberg.*