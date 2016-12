KVPF: IMMER.WIEDER - Prozess und Wiederholung in der Kunst: Freitag, 9.12., 18.30 Uhr

Von Bettina Schönfelder am 06. Dezember 2016 um 11:10

Herzliche Einladung

zur Eröffnung der Ausstellung



-------------------------------------

IMMER.WIEDER

Prozess und Wiederholung in der Kunst

-------------------------------------



am FREITAG, 9. DEZEMBER 2016, 18.30 UHR

im Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus





Beteiligte Künstlerinnen und Künstler:

Mark Formanek, Ae Hee Lee, Martin Bruno Schmid, Nathalie und Alexander

Suvorov-Franz, Ignacio Uriarte, Isabel Zuber



Das Erleben von Zeit ist vielfältig, widersprüchlich und schwer fassbar, so

existentiell es für jeden Menschen auch ist. In der Kunst finden sich dafür aber

überraschende und überzeugende Bilder, die das abstrakte Phänomen anschaulich

erlebbar machen. In einer Zeit der permanenten Beschleunigung des Alltags und

der Optimierung von Abläufen entwerfen die Künstlerinnen und Künstler der

Ausstellung IMMER.WIEDER andere Zeitordnungen und Qualitäten, die sich der

mechanischen Messbarkeit entziehen. In ihren Arbeitsprozessen und den daraus

entstehenden Werken lassen sie sich bewusst auf Wiederholung und Monotonie und

damit auf die Dehnung von Zeit ein. Die Ausstellung IMMER.WIEDER ist ein Beitrag

zum Jubiläumsfestival "250 Jahre Goldstadt Pforzheim", deren Geschichte 1767 mit

der Fabrikation von Uhren begann.



-------------------------------------

Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus

Jahnstr. 42, 75173 Pforzheim

Tel +49 (0) 7231.2 15 25

http://www.kunstvereinpforzheim.de

info kunstvereinpforzheim de