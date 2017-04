Landpartie Das Theater - letzte Termine!

Von Die Institution am 01. April 2017 um 09:43

Was wäre, wenn ein ganzes Dorf inszeniert würde?



Herzliche Einladung zu den beiden letzten Terminen der mittlerweile preisgekrönten performativen Landpartie nach Michelbach an der Lücke ‚Das Theater‘ von Herbordt/Mohren!



‚Zwischen Realität und Fiktion wird hier Theorie zu Praxis, Alltag zu Kunst und umgekehrt. Mehr Power kann man sich von Theater nicht wünschen!‘ So begründet die Jury die Verleihung des Tanz- und Theaterpreises der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg an ‚Das Theater‘. Die komplette Begründung ist hier nachzulesen: http://www.6tagefrei.de/veranstaltung/das-theater/





###





Letzte Termine:



Samstag, 08.04.2017 (ausverkauft)

Treffpunkt Theater Rampe

Abfahrt 11.00 Uhr, Rückkehr 18.00 Uhr

http://www.6tagefrei.de/veranstaltung/das-theater/



Sonntag, 09.04.2017

Treffpunkt Theater Rampe

Abfahrt 11.00 Uhr, Rückkehr 18.00 Uhr

http://theaterrampe.de/stuecke/das-theater-zusatzvorstellung-6-tage-frei/

Anmeldung nur noch bis Dienstag, 4.4.17 möglich: karten theaterrampe de oder 0711 620 09 09 15



Im Eintrittspreis enthalten sind die Busfahrt nach Michelbach an der Lücke und zurück sowie Mittagessen und Kuchen vor Ort.





###





Save the Date: ‚Der Monolog‘ feiert am 27.04.2017 am Theater Rampe Premiere:

http://theaterrampe.de/stuecke/der-monolog/





###





http://www.die-institution.org