Mi. 2. und Sa. 5.11.



kleine und große Wortschlager! Le coq est mort bei thealit



Was, wenn niemand schuldig sein will?



Dies könnte eine der Fragen im Spiel sein, die Lilly Bosse, Cordula Heins und Caroline Speisser bei ihrem kleinem und großem Spektakel beschäftigen: Le coq est mort. Es geht "plopp" und 1,2 oder 3 - "Du musst dich entscheiden!" - los. (Erinnert sich noch jemand an Michael Schanze? Am Mittwoch, 2. November um 20.00 Uhr startet in diesem Sinne: Wortschlager. Kleines Spektakel in thealits öffentlichem Arbeitszimmer Vor dem Steintor 133.



Es ist eine „Unterhaltung“. "Das unmögliche Spiel bringt allerhand von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort" -( sagen die drei Künstlerinnen in Reminiszenz an das beliebte TV-Kinderquiz - ), "etwas übertrieben Gezeichnetes, etwas recht laut Gesungenes, ein Material, auf dem Festgeschriebenes sich besonders lange hält. Etwas überzogen Bezeichnendes, etwas stets Reproduzierendes, ein Wortschlag, der tierisch gut die Hörigkeit erhält und noch Allerlei von dir zu mir, von uns zu euch.



Und nach kleiner Erholungsphase kommt am Samstag, 5. November um 18.00 Uhr am gleichen Ort: Le coq est mort. Großes Spektakel. - eine „Haltung“? Etwas nachdenklicher wird es nach der ploppigen Vorbereitung werden … Es ist angerichtet….

"Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und wenn der Hahn tot ist, ist alles besser?" Da es um Streitkultur gehen wird und die Schwierigkeit, Kritik auszuhalten, wird das abschließende Fragezeichen von Bedeutung sein -- probieren wir es aus!



CU at thealit!



und mehr zum Konzept auf der Projektwebseite

Kuratiert von Claudia Reiche und Andrea Sick



Frauen.Kultur.Labor Thealit in Kooperation mit: sch wa nk hal le,

HFK Bremen, Studienzentrum für Künstlerpublikationen Bremen,

Schwules* Museum Berlin.



Mit freundlicher Unterstützung des Senators für Kultur Bremen.



******Ausstellung Streitobjekte im öffentlichen Arbeitszimmer thealit****



Was bisher geschah

Nach der hintergründig-provokanten Eröffnung (andere sagten subtil-unheimlich oder berührend-lustig) von thealits Lab DEBATTERIE! Antagonismen aufführen mit Christina Pfrötschners Insznerierung "Alles wird gut!" gibt es inzwischen schon wieder neues zu sehen



Inzwischen



Denn zwischen den Projekten des DEBATTERIE! Programms gibt es zukünftig regelmäßig eine Ausstellung von Streitobjekten und die gläserne Ladenfront samt Raumblick wird zu einer Ausstellungsfläche. Claudia Reiche und Andrea Sick haben seit einigen Tagen das Streitobjekt # 1installiert. Very Bremen. Komm vorbei, Vor dem Steintor 133!