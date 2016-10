Linienscharen in den Querungen im WKV-Stuttgart

Von Ststs am 24. Oktober 2016 um 14:35

/linienscharen/

Plattform für zeitgenössische Zeichnung

zeigt die Gruppenausstellung

differenzierbare Mannigfaltigkeiten

Wir laden herzlich zur

Eröffnung am Donnerstag, den 27.10. um 19 Uhr ein!

28.10. - 4.12.2016

Di, Do - So 11-18 Uhr; Mi 11-20 Uhr

in den Querungen

Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

70173 Stuttgart

Abendtermin mit Präsentationen

am Mittwoch, den23.11. um 18.30 Uhr

Finissage, ebenfalls mit Präsentationen,

am Sonntag, den 4.12. um 16 Uhr

Zur Ausstellung

Vom 28.10.2016 bis 4.12.2016 wird die Plattform Linienscharen mit einer

inzwischen gewachsenen Anzahl assoziierter Künstlerinnen und Künstler

unter dem Titel „differenzierbare Mannigfaltigkeiten“ in den Querungen

des Württembergischen Kunstvereins unterschiedliche Näherungen an das

Thema Zeichnung und Linie vorstellen.

Die Präsentation der Stuttgarter Plattform für Zeichnung knüpft an ihre

vorhergehende Ausstellung „Alle feat. arrangierte Ehen“ an undwird das

wesentliche Motiv fortführen, welches auch alle sonstigen Aktivitäten

des Forums stetig umkreist: Das Arbeiten mit der Linie, die sich in

unterschiedlichster Form in Zeichnungen und Druckgrafiken manifestiert,

die aber auch Gegenstand künstlerischer Arbeiten sein kann, welche sich

einer anderen Ausdrucksform bedienen.

Wie vielfältig die Methoden der Näherungsind und wie vielfältig

mittlerweile auch das Spektrum der Linienscharen KünstlerInnen ist, wird

auch daran offensichtlich, dass Strategien zur Umsetzung der

künstlerischen Ideen vom Arbeiten auf Papier und im Raum, über das

Objekt und Video bis hin zur Performance reichen. Um allen Aspekten

gerecht werden zu können, werden ergänzend zur ständigen Präsentation

bei zusätzlichen Veranstaltungen Arbeiten vorgeführt, die performativen

Charakter haben. Es gibt dabei Medienbasiertes wie auch Performances zu

sehen, als auch Zeichnungsbücher oder serielle Arbeiten, die vor

Publikum geblättert werden.

Für Linienscharen ist dieser Part der Ausstellung besonders bedeutend,

da er den Kerngedanken der Plattform widerspiegelt: Linienscharen als

Forum lebt vom Zusammenkommen und der gemeinsamen Auseinandersetzung mit

einem Werk im Original, was in der Regel zu erhellenden Begegnungen und

intensivem Austausch führt.

Teilnehmende Künstler:

Maria Kropfitsch // Gert Fabritius // Michaela Wirsig // Ines Spanier //

Jan Hooss // Tobias Greiner // Karina Stein // Wolfgang Neumann //

Dorothea Schulz // Karl-Heinz Bogner // Ute Woracek // Jörg Mandernach

// Ursel Gerdemann // Stef Stagel // Elke Lehmann // Cesa Wendt //

Clemens Baiker // Manuela Beck // Karin Kramer // Maria Grazia

Sacchitelli // Anna Leonie // Martin Bruno Schmid // Melanie Grocki //

Stefanie Krüger // Matthias Kohlmann // Barbara Karsch-Chaieb // Sam

Szembek // Margarete Lindau // Carolin Jörg // Sabina Aurich // Detlev

Fischer // Cosima Schuba // Stefanie Reling // Kathrin Sohn // Salon der

Zeichner*innen // Heinz Treiber // Danielle Zimmermann // Andreas

Opiolka // Niko Grindler // Uwe Seyl // Hildegard Esslinger // Andreas

Böhm // Mélanie Lachièze-Rey // Beate Jakob // Nadine Pasianotto //

Michelin Kober // Lisa Moll // Gudrun Knapp // Erika Wakayama // Bettina

Scheck // Alexandra Centmayer // Jana Khatik // Ute Fischer-Dieter //

Kanoko Hashimoto // Uwe Kubiak // Ulrich Seibt // Lukas Derow // Monika

Schaber // Eva-Maria Reiner // Gudrun Freder // Mareike Lee // Florina

Leinß // Eduard Losing // Barbara Hoffmann // Christiane Haag // Tanja

Sabellek // Thora Gerstner // Katrin Ströbel // Gert Wiedmaier // Erwin

Holl // Serge de Waha // Frauke Schlitz // Tina Schneider // Beate

Terfloth // Antonia Selzer // Markus Hallstein // Monika Nuber // Thomas

Müller // Birgit Gessner // Harald Kröner // Olaf Probst // Ulrike

Kirbach // Gabriela Oberkofler // Claude Horstmann



http://linienscharen.katrin-stroebel.de/