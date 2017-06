Literarisches Forum am 30.5. // Natascha Brändli am 2.6.

Von GEDOK am 18. Mai 2017 um 14:57

----------------------------------------------------------------------------

---------------



HERZLICHE EINLADUNG



----------------------------------------------------------------------------

----------------







Workshop



Forum für Literarischen Austausch



Dienstag, 30.05.2017, um 19.00 Uhr



GEDOK-Galerie







Das Forum für literarischen Austausch ist eine neue Plattform für

Schriftstellerinnen und Schriftsteller eigene Arbeiten und Konzepte - Lyrik

oder Prosa - vorzustellen. Die Veranstaltung ist offen für alle

Interessenten.

Einblicke in die Praxis von Kolleginnen und Kollegen können bei der eigenen

künstlerischen Tätigkeit weiterhelfen. Es geht darum, eine Rückmeldung zu

eigenen Arbeiten zu erhalten und mit anderen in einen Dialog zu treten.

Auch aktuelle Themen und Fragen rund ums Schreiben und Veröffentlichen

können bei Bedarf diskutiert werden. Bei unseren Treffen kann auch die

Entwicklung von Projekten verfolgt werden, neu Interessierte können

jederzeit einsteigen.





Das Forum wird von der Schriftstellerin Jutta Weber-Bock moderiert.







----------------------------------------------------------------------------

----------------







Ausstellung



Natascha Brändli – flüstern im verborgenen (zwei).



Eröffnung Freitag, 02.06.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Zeichnung und Objekte.



Natascha Brändli hat sich in ihrer künstlerischen Arbeit der Linie

verschrieben.



Sie ist eine Zeichnerin.



Und sie liebt die Natur.



Die Erforschung der vielfältigen organischen Formen lassen Arbeiten

entstehen, die zwar abgeleitet von der Natur sind, jedoch ihre eigene

Gestalt haben (z.B. aus der Reihe „unkraut deluxe“).



Ihre Zeichnungen bewegen sich von der zweiten in die dritte Dimension

hinein, die Künstlerin bedient sich hierfür einerseits klassischer Techniken

wie z.B. der Kohlezeichnung und der Arbeit mit Draht, Seidenpapier und

Knochenleim.



Brändlis jüngste Zeichnungen aber entstehen mit Hilfe einer innovativen

Technik, der sog. „additiven Extrusion“ von PLA-Filamenten (PLA,

Polylactide: Biokunststoff, hergestellt aus z.B. Maisstärke). Diese

Arbeiten verbinden unter Auslassung der CNC-Fertigung eines 3D Druckers die

Technik des 3D Drucks mit der analogen Führung und Motorik ihrer Hände.



Es fasziniert die Künstlerin hierbei die fast schon weltentrückte Arbeit mit

dem steten Rhythmus der Linie, die sich gänzlich dem allgegenwärtigen

„schneller!“ zu widersetzen scheint...“entschleunigt“…und dies, obwohl sie

sich moderner Technik bedient.



Die so entstandenen 3D Zeichnungen bewegen sich innerhalb einer Ambivalenz

von Zeichnung, Relief und Objekt.







Öffnungszeiten: Mi-Fr 16-19 / Sa 13-16 Uhr



Dauer der Ausstellung: 03.06. – 24.06.2017











----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------



GEDOK Stuttgart e.V.



Hölderlinstraße 17 - 70174 Stuttgart - FON 0711/ 29 78 12 -



gedok gedok-stuttgart de - <http://www.gedok-stuttgart.de>

http://www.gedok-stuttgart.de



Bürozeiten: mittwochs 9:30-13 Uhr und donnerstags 15-18 Uhr