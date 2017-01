Literarisches Forum // Ausstellung Julia Schrader&Hans Pfrommer

Von GEDOK am 26. Januar 2017 um 16:42

HERZLICHE EINLADUNG



Workshop



Forum für Literarischen Austausch



Dienstag, 31.01.2017, um 19.00 Uhr



GEDOK-Galerie







Das Forum für literarischen Austausch ist eine neue Plattform für

Schriftstellerinnen und Schriftsteller eigene Arbeiten und Konzepte - Lyrik

oder Prosa - vorzustellen. Die Veranstaltung ist offen für alle

Interessenten.

Einblicke in die Praxis von Kolleginnen und Kollegen können bei der eigenen

künstlerischen Tätigkeit weiterhelfen. Es geht darum, eine Rückmeldung zu

eigenen Arbeiten zu erhalten und mit anderen in einen Dialog zu treten.

Auch aktuelle Themen und Fragen rund ums Schreiben und Veröffentlichen

können bei Bedarf diskutiert werden. Bei unseren Treffen kann auch die

Entwicklung von Projekten verfolgt werden, neu Interessierte können

jederzeit einsteigen.





Das Forum wird von der Schriftstellerin Jutta Weber-Bock moderiert.







Ausstellung



Julia Schrader Hans Pfrommer - Hausensteins Welt



Eröffnung Freitag, 03.02.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Mit der Kunst hat die Wissenschaft die Grenzenlosigkeit gemeinsam,



den Umstand, dass hinter jeder Entdeckung bereits die nächste liegt.



Zum zweiten Mal spüren die Bildhauerin Julia Schrader und der Maler Hans



Pfrommer dem Leben und Wirken des legendären Naturforschers und



Weltenbummlers Professor Doktor Wilhelm Hausenstein nach und würdigen



dabei in gleichem Maße die Vielzahl und Vielfalt der von ihm entdeckten



Lebensformen, wie auch den Menschen Hausenstein, sein bewundernswertes



Engagement, die triumphalen Erfolge aber auch bitteren Momente des

Scheiterns



in seinem Leben.







Dauer der Ausstellung vom 04.02. – 25.02.2017



Öffnungszeiten:



Mi-Fr 16-19 / Sa 13-16 Uhr







