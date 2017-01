LOTTE Programm: Januar 2017

Von Projektraum LOTTE am 12. Januar 2017 um 11:05

INITIATIVE RISING STAR

Schulbauprojekt in Harare, Simbabwe

Bilder und Berichte der Ingenieure ohne Grenzen e.V.



Projektpräsentation: Samstag, 14. Januar 2017, 19 Uhr

Öffnungszeiten: Sonntag, 15. Januar, 17-21 Uhr



Die Projektgruppe der Stuttgarter Ingenieure ohne Grenzen ist nach einer halbjährigen Bauphase an der Rising Star School in Hopley, Simbabwe wieder vollständig in Stuttgart vereint und berichtet in einer Ausstellung über ihre bisherigen Erfolge. Ziel der Veranstaltung ist es, die Erfahrungen vor Ort mit allen Interessierten zu teilen und einen Eindruck über die Erlebnisse seit der letzen Ausstellung zu geben.

Zudem wird es Einblicke in die zukünftigen Vorhaben der Projektgruppe in Zusammenarbeit mit der Schule und ihrem Partnern geben.

goo.gl/83JehM





Abb.: Initiative Rising Star



- - -



WUNDERTÃœTE V

Das Schauspiel Stuttgart zu Gast bei LOTTE

Mit Demian Bern und Sebastian Röhrle



Mittwoch, 18. Januar 2017

Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20 Uhr



„Immer radikal, niemals konsequent …“

Der Kulturschaffende und Grafikdesigner Demian Bern und der Schauspieler Sebastian Röhrle begegnen sich im Projektraum LOTTE, um sich auf dem Monopoly-Feld verzwackten Herausforderungen und alten Geschichten zu stellen, ihr Künstlerdasein zu diskutieren und um die Gunst der Zuschauer zu buhlen. An der Schnittstelle zwischen Bildender Kunst und Theater fragen wir: Was passiert, wenn SchauspielerInnen und Bildende KünstlerInnen aufeinander treffen? Ein genreübergreifender Abend mit famosen Gästen, Geschichten und verflixten Aufgaben.



Wie immer freier Eintritt!

Aufgrund begrenzter Plätze empfehlen wir pünktlich zu kommen.



goo.gl/6Gsi0b







Abb.: Schauspiel Stuttgart, Flyer Wundertüte V





- - -









LAND OF

THE TEMPORARY

ETERNITY







Projektraum LOTTE

Willy-Brandt Straße 18

70173 Stuttgart

http://www.projektraum-lotte.de <http://www.projektraum-lotte.de/>

http://goo.gl/pBzI0Q <http://goo.gl/pBzI0Q>





