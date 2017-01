M Simons & Debaters anonymous @ thealit

Von Thealit am 24. Januar 2017 um 11:37

Di 24.01.



DEBATERS ANONYMOUS

Aufloesung des Geschlechts.

Transgender als beyond gender?



Auftakt mit

MANIFEST HYBROSEXUELLER FREIHEIT

M SIMONS

19.00 Uhr

Lecture-Performance



19.30 Uhr

Debatte mit eingeladenen ‚Debaters'

geschlossene Gesellschaft, akustische Uebertragung zur Straße



Mi 25.01. / 19 Uhr

Vortrag

MANIFEST HYBROSEXUELLER FREIHEIT

M SIMONS



Ort: Oeffentliches Arbeitszimmer thealit, Vor dem Steintor 133, Bremen



Hybrosexuell (nicht hypersexuell) …





"Noch besteht die Gelegenheit, die Traeger der vorherrschenden, kategorisierenden Systeme zu dekonstruieren, bevor sich ihre geschlechtlichen und sexuellen Gesetzmäßigkeiten irreversibel verhaerten werden." Dies und noch viel mehr teilt M Simons mit, in seinem Manifest hybrosexueller Freiheit. "Diese Verhaertung wird in einer Gesellschaft abseits ehemaliger Auffassungen von Sexualität muenden: Sie wird ihre neue Befriedigung im Ausleben von Aggressionen wiederfinden: Neoaggressionen." Damit das nicht (weiter) geschieht, soll hybrosexuell gedacht und gehandelt werden - nicht weniger als dies: "um die Sexualität der westlichen Gesellschaft zu befreien, zu reformieren und zu liberalisieren, werden die exklusiven, konfigurierenden Systeme zersprengt und in einem Akt der Hybridisierung erneuert.“



Am Dienstag, den 24. Januar um 19:00 Uhr gibt es diese Plaene zu einer neuen sexuellen (Un)ordnung per Megaphon von M Simons selbst performt. Für "eine neue, zukuenftige und liberale Fluiditaet hybrosexueller Freiheit“!

Vor dem Arbeitszimmer thealit, Vor dem Steintor 133. (Bremen)



Dies Manifest ist dabei der Auftakt für ein neues Experiment des thealit, die Debaters anonymous.

Am 24. Januar, direkt im Anschluss, 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr wird eine geschlossene Gesellschaft geladener Gaeste im oeffentlichen Arbeitszimmer zum Thema Aufloesung des Geschlechts. Transgender als beyond gender? miteinander reden. Die fuenf Debaters Anonymous sind dabei unter sich und koennen auch nicht durch das Schaufenster betrachtet werden: Allein per Außen-Lautsprecher werden wir ihre Worte verfolgen koennen.



Und wer wird unter dieser speziellen Anonymitaet, maskiert hinter Buchstaben debattieren? A, B, C, D und E, natuerlich - war ja nicht schwer zu raten! Laura Adamietz, Josch Hoenes, Brigitte Helbling, Baerbel Reimann, Silke Rotermund sind es diesmal. Deren Funktionen und Professionen sind in gemixter Aufzaehlung: queer/trans*aktivist, Kunst- und Kulturwissenschaftler, Initiatorin des Vereins Crazy Run, Arbeitspaedagogin in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Diplom-Psychologin, M.A. Interdisciplinary Women's Studies, Vertreterin der Landesbeauftragten für Frauen Bremen, Rechtsanwaeltin, insbesondere für Trans*genderrecht, Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin. Gegenseitig ansprechen werden sich die Debaters stets nur unter den Buchstaben, die sie sich beliebig zugeordnet haben.



Am folgenden Abend, am Mittwoch 25. Januar von 19:00-21:00 Uhr wird M Simons (der sich manchmal auch Moritz oder Ritz-Kaethe genannt hat) wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit treten, naemlich das am Vortag performte Manifest hybrosexueller Freiheit im oeffentlichen Arbeitszimmer thealits erläutern und diskutieren.



http://www.thealit.de/debatterie <http://www.thealit.de/debatterie>



Kuratiert von Claudia Reiche und Andrea Sick





Frauen.Kultur.Labor thealit in Kooperation mit:



schwankhalle, Hfk Bremen, Zentrum für Kuenstlerpublikationen, Schwules Museum* Berlin, CSD Bremen



mit freundlicher Unterstuetzung des Senators fuer Kultur Bremen