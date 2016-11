Marianne Mispelaëre im SCHAURAUM, 22.11. um 21 Uhr Eröffnung

Von Josephine Bonnet am 10. November 2016 um 22:05

Wir möchten herzlich zu unserer nächsten Ausstellungseröffnung am

Dienstag 22.11.16 um 21 Uhr im SCHAURAUM,

Kulturverein Provisorium e.V. Nürtingen einladen.



*Marianne Mispelaëre*

***"Between two fires."*

**Zeichnung, Video**

***22.11. â 08.12.2016*



Zur Eröfnung werden Worte fallen.



Wir freuen uns auf Euch!





Josephine Bonnet



Josephine Bonnet

Kuratorin Organisation

SCHAURAUM

Kulturverein Provisorium e.V.

Heiligkreuzstrasse 4

72622 Nürtingen

http://www.provisorium-nt.de*

Pressemeldung:

Ausstellungseröffnung im SCHAURAUM

Im Kulturverein Provisorium wird am Dienstag 22.November die Ausstellung

"Between two fires."

von Marianne Mispelaëre eröffnet.Die Französin Marianne Mispelaërewar

2014 Stipendiatin der GEDOCK Stuttgart und ist zur Zeit für ein

halbes Jahrals Residenz Künstlerin in Berlin.Für den SCHAURAUMreist sie

extra an und wird eine speziell für denAusstellungsort

konzipierte Arbeit präsentieren. Marianne Mispelaere hat sich auf den

SCHAURAUM als Ort eingelassen. Sie ist eine genaue Beobachterin,

sie lässt sich Zeit, schaut, empfindet und sammelt. Geschichte,

Vergangenes, Eindrücke werden von Ihr zu reduzierten poetischen Bildern,

Videoarbeiten und Zeichnungen transformiert.Die raumgreifende

Installation "Between two fires." im SCHAURAUM verwandelt den Ort in

einen Ort zwischen den Zeiten, wie Alice im Wonderland, findet der

Besucher sich zwischen den Realitäten wieder und muà sich seinen

Empfindungen und Gedanke aussetzen.



Zur Vernissage am Dienstag um 21 Uhr spricht Josephine Bonnet, Kuratorin

und Künstlerin mit Marieanne Mispelaëre über ihre Arbeit.

Ausstellungsdauer: 22.11. â 08.12.2016

Besichtigung der Ausstellung bis 8. Dezember

Dienstag und Donnertstag 21.00 bis 23.00 Uhr

und nach Vereinbarung Telefon 07022 244315



http://www.mariannemispelaere.com <http://www.mariannemispelaere.com>





