Maslband bei Loretta diesen Freitag

Von Monikanuber am 09. November 2016 um 17:09

Die Maslband spielt auf in Stuttgart



wir spielen am *Freitag *in der Kulturgarage Loretta, da muß man sich

anmelden,



Klezmer, Sintiswing, Lieder und Tänze aus Osteuropa, diesmal auch aus

Bayern!

*Helga Freude, Gitarre, Gesang

Monika Nuber, Kontrabass, Gesang

Bärbel Schwarz, Schlagzeug*

*Katharina Wibmer, Geige, Gesang*

Einlass 19.00 Uhr, Essen ab 19.30 Uhr, Programm 21.00Uhr



*Anmeldung erforderlich: **lorettapetti aol com*

<mailto:lorettapetti aol com>*oder 0711 6494804 (AB)









*