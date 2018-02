Mitarbeiter/in für Kasse und Empfang (Teilzeit) gesucht

Von Schauwerk Sindelfingen am 19. Februar 2018 um 10:50

Das SCHAUWERK Sindelfingen sucht eine/n Mitarbeiter/in für die Museumskasse und den Empfang auf Teilzeitbasis (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung).

Arbeitszeit: 60 Stunden pro Monat

Arbeitstage: Donnerstag nachmittags, an Wochenenden und bei Veranstaltungen (im Wechsel mit anderen Mitarbeitern).

Wir suchen eine(n) verlässliche(n) Kollegen(in) mit sicherem Auftreten und einem freundlichen Umgangston.

Das Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist unabdingbare Voraussetzung. Erfahrung mit gängiger Büro-Software ist notwendig.



Falls Ihr jemand kennt, wir freuen uns auf Bewerbungen an:

barbara.bergmann at schauwerk-sindelfingen.de<mailto:barbara.bergmann at schauwerk-sindelfingen.de>

Viele Grüße

Sarah Wegenast

PR * Marketing

