"...Gefahr, ins Leere zu stürzen"

Herta Müllers "Reisende auf einem Bein"



Susa Ramsthaler (Performance) Annik Aicher (Vortrag)



Mittwoch, 10. Mai 2017, 19:30 Uhr



Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart



im Rahmen der Reihe Reflexe

<http://www.oberwelt.de/projects/2013/reflexe.htm>



Im "anderen Land" hat Irene ein Baustellenschild gestohlen und über

ihrem Bett aufgehängt. Auf dem Schild fällt ein Mann kopfüber in die

Tiefe. Schon im "anderen Land", im Rumänien der Ceausescu-Ära, lebte

Irene in einem Vakuum. Ihr Leben wurde aufgesogen von der Gefahr, nicht

ins System zu passen, bespitzelt, verraten, gefoltert und eingesperrt zu

werden.



Um nicht noch weiter in die Verzweiflung zu stürzen, reist Irene nach

Berlin aus. Erfahrungen von kommunistischer Diktatur treffen auf

kapitalistische Demokratie. Irene, die Frau vom Meer, die einer

deutschsprachigen Minderheit angehört, war in ihrer Heimat fremd. In der

deutschen Großstadt ist sie es auch. Mit einer immer größer werdenden

Collage aus Zeitungsbildern versucht Irene, die verwirrenden

Alltagserlebnisse zu fassen.

Können ihr die Beziehungen zu drei ganz unterschiedlichen Männern Nähe

und Wärme geben?



1989, im Jahr des Mauerfalls, schrieb Herta Müller die autobiografisch

gefärbte Erzählung. Heute, da Millionen von Menschen vor zerstörerischen

Regimen auf der Flucht sind und demokratisch gewählte Staatsoberhäupter

sich in Despoten verwandeln, ist Irenes Geschichte beklemmend aktuell.



Wie bisher bei der Reihe Reflexe

<http://www.oberwelt.de/projects/2013/reflexe.htm> folgt auf den Abend

mit Vortrag und Lesung die Ausstellung. Oberwelt e.V. lädt dazu

Künstler/innen ein, sich mit Herta Müllers `Reisende auf einem Bein`

gestalterisch auseinanderzusetzen.

Das Wort "Reflexe" steht dabei für einen Vorgang der Widerspiegelung,

der weniger illustrativ als deutend ist.

Wenn Lesen generell imaginierende "Arbeit am Text" ist, so zeigt die

daraus entstehende künstlerische "Arbeit" dies in besonderer Weise. In

ihrer Anschaulichkeit wird der Prozess der Durcharbeitung sichtbar, in

dem sich das literarische Werk gestalterisch individualisiert.

Ausstellung 14. Juli bis 16. September 2017



