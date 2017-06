Morgen: Ausstellung Artur Chrzanowski

Von GEDOK am 04. Mai 2017 um 18:03

HERZLICHE EINLADUNG



Ausstellung



Artur Chrzanowski – Das Ursprungstabu



Eröffnung Freitag 05.05.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







My intention is the creation of an exhibition that reflects on – transience;

consisting of tombstone portraits from various countries: Poland, Ukraine,

Italy, Russia, Moldova, Romania and Slovakia. During my travels I documented

these found images; photographs of by no means anonymous persons. The

portraits are often signed. Between the dates of birth and death – so lies

the mystery of their life.







Es spricht: Barbara Karsch-Chaieb







Öffnungszeiten: Mi-Fr 16-19 / Sa 13-16 Uhr



Dauer der Ausstellung: 06.05. – 26.05.2017







