Morgen keine Vernissage! Terminänderung Elise Alloin

ACHTUNG ACHTUNG TERMINÄNDERUNG



Die Ausstellung Lagenwechsel – Untersuchung ionisierter Räume von Elise

Alloin kann leider nicht wie geplant morgen stattfinden, sondern muss

Ausstellung



Elise Alloin – Lagenwechsel



Eröffnung Freitag, 14.10.2016, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Untersuchung ionisierter Räume - LAGENWECHSEL



Elise Alloins Projekt erforscht, wie Atomkraftwerke, die zweifellos sehr

präsent in unseren Landschaften sind, in unserer Wahrnehmung der Welt

existieren. Diese leblosen Pflanzen - ionisierte Räume -, im Wesentlichen

undurchdringlich und in vielerlei Hinsicht unfassbar, teilen

Nicht-Ort-Eigenschaften.



Diese Ausstellung hinterfragt die Sichtbarkeit oder Nichtsichtbarkeit eines

solchen Nicht-Ortes und errichtet Landschaftsstrukturen über konkrete

Zeichen – ähnlich einer dreidimensionalen Partitur. Der Besucher wird

eingeladen, durch Herumgehen oder -stehen einen Platz zu finden, um seinen

gewählten Sichtpunkt in der Situation zu entwickeln.



Untersuchung ionisierter Räume - LAGENWECHSEL zeigt in der GEDOK Galerie 3

Arbeiten in situ, die von der Künstlerin während ihres Aufenthalts im

letzten Herbst in Stuttgart begonnen wurden. Sie ergibt sich außerdem aus

einer Zusammenarbeit mit Künstler und Grafiker Demian Bern, Kuratorin Anne

Sophie Miclo und Architekt Hippolyte Sapin, die dem Projekt beigetreten

sind, um ihre eigenen spezifischen Sichtweisen einzubringen. Die

zusammengefügten Ansichten leiten zu einer bruchstückhaften, vielschichtigen

Dauer: 15.10. – 29.10.2016



Öffnungszeiten: Mi-Fr 16-19 / Sa 13-16 Uhr







