Nächste Woche geht es um Bücher bei uns..

Von GEDOK am 24. November 2016 um 17:19

Workshop



Forum für Literarischen Austausch



Dienstag, 29.11.2016, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Das Forum für literarischen Austausch ist eine neue Plattform für Schriftstellerinnen und Schriftsteller eigene Arbeiten und Konzepte - Lyrik oder Prosa - vorzustellen. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessenten.

Einblicke in die Praxis von Kolleginnen und Kollegen können bei der eigenen künstlerischen Tätigkeit weiterhelfen. Es geht darum, eine Rückmeldung zu eigenen Arbeiten zu erhalten und mit anderen in einen Dialog zu treten.

Auch aktuelle Themen und Fragen rund ums Schreiben und Veröffentlichen können bei Bedarf diskutiert werden. Bei unseren Treffen kann auch die Entwicklung von Projekten verfolgt werden, neu Interessierte können jederzeit einsteigen.

Das Forum wird von der Schriftstellerin Jutta Weber-Bock moderiert.







Lesung



"Wo das Glück wächst" â das Buch zur SWR-Sendung



Donnerstag, 01.12.2016, um 20 Uhr



Gedok-Galerie







Lesung der Sinne mit der Autorin Susanne Oswald / Mit Senf-Verkostung



Die Autorin Susanne Oswald schreibt nicht nur Krimis, Romane und Geschichten für jedes Alter: Ihre heimliche Leidenschaft gilt dem Erlebnis der unterschiedlichsten Sinne. Für die SWR-Sendung "Wo das Glück wächst" (Sendetermin 11.11.2016) besuchte sie die privaten Gärten von Harald Glööckler, Johannes Lafer und vielen anderen bekannten Menschen, immer dem Glück auf der Spur. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie eine Senferia und mixt Aromen zwischen SüÃe und Schärfe. In dieser ungewöhnlichen Lesung gibt Susanne Oswald Einblick in ihre literarische Welt der Sinne.



Susanne Oswald wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Heute lebt sie mit Mann und Mops in Neuried in der Nähe von Offenburg. Hier schreibt sie und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann eine Senfmanufaktur, die Senferia.







UKB: 6,- / 3,- â¬







