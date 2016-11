[Newsletter] Soundwalk und Konzerte | Samstag, 5.11.2016

Von Shedhalle Tübingen am 02. November 2016 um 22:11



SHEDHALLE TUEBINGEN

.........................................................



Klangkunstreihe | Schwerpunkt Field Recording

Samstag, 5.11.2016



Soundwalk/Konzert [Waldlust]

15 Uhr, Treffpunkt an der Shedhalle (Schlachthausstr. 13, Tü)

19 Uhr Konzert im Anschluss, Kino Löwen (Kornhausstr. 5, Tü)



Konzert [Lend me your underbelly]

21 Uhr, Kino Löwen (Kornhausstr. 5, Tü)



Flyer (vorne | hinten):

https://shedhalle.de/shed_d/klang16/shedsound2-vorne.jpg [~200 KB]

https://shedhalle.de/shed_d/klang16/shedsound2-hinten.jpg [~200 KB]



+++



Soundwalk/Konzert [Waldlust]

15 Uhr, Treffpunkt an der Shedhalle (Schlachthausstr. 13, Tü)

19 Uhr Konzert im Anschluss, Kino Löwen (Kornhausstr. 5, Tü)



Das Duo Waldlust (Tobias Schmitt und Lasse-Marc Riek, Frankfurt/Main)

lädt zu einem auditiven Spaziergang. Nach dem Lauschen und Aufnehmen

wird mit einem Konzert abgeschlossen.



Zunächst wird es eine Einführung in die Aufnahmetechnik sowie die

Materie der Feldaufnahmen geben. Die Teilnehmenden erhalten dann die

Möglichkeit, während des Spaziergangs jeweils kurze Aufnahmen mit

portablen Digitalrekordern zu tätigen, welche im Anschluss von dem Duo

live in einem Konzert weiterverarbeitet werden. Die Rekorder werden

innerhalb der Gruppe während des Spaziergangs weitergereicht und liefern

einen Großteil des akustischen Materials für die Live-Performance.



Das Projekt Waldlust arbeitet seit dem Jahre 2003 an unterschiedlichen,

improvisatorischen Aufführungskonzepten und war seither in verschiedenen

Museen, Galerien und Off-Spaces in Europa zu hören.



Bio, Releases und Videos unter http://www.waldlust.org.



Bitte wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk tragen! Wer eigene

Kopfhörer hat, kann diese gerne mitbringen.

Dauer der gesamten Veranstaltung ca. 3-4 Stunden.

Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt per mail info shedhalle de, Tel. 07071 1462 705, unterwegs

erreichbar unter 0151 1944 8191.



+++



Konzert [Lend me your underbelly]

21 Uhr, Kino Löwen (Kornhausstr. 5, Tü)



Lend me your underbelly is the solo project of Christian Berends

(Eindhoven/NL). The music of Lend me your underbelly is written through

improvisation and experiment, and is strongly characterised by a

sentiment of melancholy and urgency, consisting of elements that are

linked to experimental and psychedelic rock, ambient, avant-garde,

together with a pinch of noise, and often taking place in atmospheric

settings. Loud expressive or approaching silence. Field recordings,

guitar, bulbul tarang, vocals, midi triggered samples, loopers, and

other instruments are used to explore the boundaries between

improvisation, studio recordings, and performing on stage.



The third album, The edge of a curious wilderness, was released on 15th

October this year. Over the past two years the music of Lend me your

underbelly features in three short films, and could be heard live in

several European stations.



Bio, Releases und Videos unter http://www.lendmeyourunderbelly.com



+++



Die Veranstaltung findet im Rahmen unserer Klangkunstreihe mit dem

aktuellen Schwerpunkt Field Recording statt. Beteiligt ist das

Residency-Projekt der Shedhalle zur künstlerischen Partizipation von

Geflüchteten.



>>> http://www.fb.com/shedhalletuebingen



--

Shedhalle Tübingen

Forum für zeitgenössische Künste e.V.

Schlachthausstraße 13

72074 Tübingen

Germany



Tel. +49 7071 1462 705

http://www.shedhalle.de