Nitsch/Kabisch @ thealit DEBATTERIE!

Von Thealit am 28. Februar 2017 um 10:07

28.02. + 01.03.

11.00 -18:00 Uhr



Video-Screening

1972, 1988, 1999, 2014, 2017 -Wissen & Wiederholung

NITSCH/KABISCH



01.03.

18.00 -20:00 Uhr



Gespraechsabend

Mit Nitsch/Kabisch & María do Mar Castro Varela





Was waren nochmal „Intellektuelle“, „Wissen“, „Debatte“?





Diese grundlegenden und – erst einmal ausgesprochen – Boden entziehenden Fragen könnten Laura Nitsch und Franziska Kabisch wohl beschaeftigt haben – im Zuge ihres Projekts 1972, 1988, 1999, 2014, 2017— Wissen & Wiederholung. Denn im Rahmen des thealit Labs „Debatterie! Antagonismen auffuehren“ zeigen sie Dienstag, 28. Februar und am Mittwoch, 1. März, jeweils 11:00–18:00 Uhr im oeffentlichen Arbeitszimmer, Vor dem Steintor 133, zunaechst ihre Videoinstallation mit dem Titel 1999. Daran schließt sich ein Gespraechsabend an, direkt Mittwoch, 1. Maerz ab 18:00 Uhr mit María do Mar Castro Varela.



Nitsch/Kabisch formulieren ihre Fragestellung dabei so: „Was steht bei einer Debatte nicht zur Debatte?“ Vielleicht: Alles, außer der offiziellen Streitfrage? Wir werden sehen … Die Videoarbeit 1999 jedenfalls untersucht das Verhaeltnis von den Inhalten einer Debatte zu ihrem strukturellen Rahmen (nach den Regeln der Kunst). Es sollen dazu „die unsichtbaren ‚Stabilisatoren’ der Debatte/ierenden thematisiert und selbst zur Debatte gestellt“ werden. Historischen Anlass bietet ein Theorietext, ein Gespraech zwischen Michel Foucault und Gilles Deleuze von 1972, in dem es um das Spannungsverhaeltnis zwischen politischer Praxis und Formen ihrer (theoretischen) Repraesentationen geht.



Der gleich anschließende Gespraechsabend der beiden mit der Berliner Politikwissenschaftlerin María do Mar Castro Varela widmet sich dann zuspitzend der akademischen Debatte samt zugehoeriger Figur der/s Intellektuellen. In den Worten von Nitsch/Kabisch: „Fuer wen ist diese Figur der/s Intellektuellen erstrebenswert? Für wen ist sie vorbehalten? Auf welche Art und Weise koennen wir sie uns aneignen? Oder eine ganz neue Figur schaffen? Und welche Rolle spielt dabei die Form der Debatte? Kommt eine akademische Debatte über die Inszenierung von Klassen-Privilegien hinaus? Wie koennte eine Debatte aussehen, die darum bemüht ist, sich selbst in Frage zu stellen – und nicht darum, den_die Andere_n „niederzuschlagen“ (frz. débattre – (nieder-)schlagen)?“



Das wird spannend!

cu @ thealit!



Alle Veranstaltungen und mehr zum Konzept auf http://www.thealit.de/debatterie

Kuratiert von Claudia Reiche und Andrea Sick





1972, 1988, 1999, 2014, 2017— Wissen & Wiederholung entstand mit freundlicher Unterstuetzung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bremen und dem feministischen Film-Kollektiv Feile (Wien).



Frauen.Kultur.Labor. Thealit in Kooperation mit:



Sch wa nk hal le Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Studienzentrum für Künstlerpublikationen Bremen

Schwules Museum* Berlin

CSD Bremen



Mit freundlicher Unterstützung des Senators fuer Kultur Bremen