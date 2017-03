Oberwelt Ausschreibung

Von Oberwelt am 11. März 2017 um 11:11

Lieber Verteiler,



die Oberwelt lädt herzlich ein zur Einreichung von Arbeiten für die

Gruppenausstellung „Genius Loci“.



*Ausschreibung:*



In der römischen Mythologie gab es den Begriff des Genius Loci, des

Geistes des Ortes. Es handelte sich dabei nicht nur um einen Schutzgott

religiöser Orte wie Tempel und Kultplätze, sondern auch „profaner“

Bereiche wie Provinzen, Städte, Plätze, Bauwerke oder einzelner Räume

innerhalb dieser Gebäude.



Seither haben sich nicht nur die Orte selbst verwandelt, auch der

Begriff des Geistes hat sich fundamental verändert. Wurde der Genius

Loci in der römischen Mythologie meist durch eine Schlange dargestellt,

so rückte im Christentum das Konzept der Seele an seine Stelle. Mit der

Ausstellung in der Oberwelt möchten wir nun nach der zeitgenössischen

Bedeutung und Interpretation des Genius Loci fragen.



Dazu auch Alastair Bonnet in „Die seltsamsten Orte der Welt“:

/In seiner philosophiegeschichtlichen Abhandlung „The Fate of Place“

konstatiert Edward Casey eine zunehmende „Geringschätzung des genius

loci: eine Gleichgültigkeit gegenüber der Besonderheit des Ortes“. Wir

leben alle mit den Folgen dieser Entwicklung. Die meisten von uns können

sie sogar vom Fenster aus beobachten. In einer hypermobilen Welt lässt

sich die Liebe zum Ort leicht als überholt abtun, ja sogar als

reaktionär. Wo sich menschliche Erfüllung in Flugmeilen bemisst und wo

sogar Geographen sich an der Vor-stellung erfreuen, dass „Gemeinschaften

ihre gemeinsame Grundlage zunehmend im Cyberspace statt auf der terra

firma finden“ (so Professor William J. Mitchell vom MIT), wirkt es fast

ein wenig pervers, wenn man über den Ort nachdenken will. Doch

Ortlosigkeit ist weder intellektuell noch emotional befriedigend.

Utopia, der von Thomas Morus gebildete griechische Neologismus, lässt

sich als „Nicht-Ort“ übersetzten, aber eine ortlose Welt ist keine

Utopie, sondern eine dystopische Vorstellung./



Eingereicht werden können alle Medien und Formate, gerne auch

Performances, Lesungen, Langfilme oder Vorträge. Während des

Ausstellungszeitraums können Veranstaltungen (Performances,

Filmvorführungen, Lesungen, etc.), vornehmlich an Wochenenden, stattfinden.



Aus den Einreichungen kuratiert das Genius Loci-Team die Ausstellung

sowie das Beiprogramm.



*Die Daten im Ãœberblick:*



Bewerbungsschluss 1. September 2017

Anlieferung der Werke 30. + 31. Oktober, 18:00 – 21:00 Uhr in die Oberwelt

Eröffnung3. November 2017, 19:00 Uhr

Ausstellung3. - 25. November 2017

Finissage25. November 2017, 19:00 Uhr

Weitere Veranstaltungsabende nach Absprache mit den Beteiligten

Ort:Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93, 70197 Stuttgart



Das Bewerbungsformular kann unter http://www.oberwelt.de

(current events) heruntergeladen werden.

Bewerbungen mit Foto oder Skizze bitte (möglichst per e-mail) an

folgende Adresse senden: geniusloci oberwelt de

<mailto:geniusloci oberwelt de>**



Wir freuen uns auf spannende Beiträge!

Das Genius Loci Team