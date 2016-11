Open call: Wake UP!

Von Wilfried Agricola De Cologne am 28. November 2016 um 10:41

Das Wake Up! Projekt

sucht Künstler, die Flagge zeigen gegen Populismus und Rassismus.



Abgabefrist; 1. März 2017



Teilnahmebedingungen und Einreichformular auf

http://netex.nmartproject.net/?p=7644



Wake UP! - http://self.engad.org/2016/

by

artvideoKOELN - http://artvideo.koeln

artvideokoeln (at) gmail.com