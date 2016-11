Open call: We Are One World

Von Wilfried Agricola De Cologne am 28. November 2016 um 10:49

Das W:OW Projekt

We Are One World



lädt Künstler ein, mittels digitaler Medien (Video, statische und

interaktive Bilder, Soundart etc)

die Gegenwart und Zukunft unseres Planeten Erde als Lebensraum zu

reflektieren.



Abgabefrist: 1.März 2017



Teilnahmebedingungen und Einreichformular auf

http://netex.nmartproject.net/?p=7656



---------------------------------------------------------------------

The W:OW Project - http://wow.engad.org

by

artvideoKOELN - http://artvideo.koeln

artvideokoeln (at) gmail.com