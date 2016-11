Ostheimer Blätter, 11.11. 19.00 Muse-O Gablenberg

Von Wolfram Isele am 03. November 2016 um 22:49

Die druckWERKstatt S-Ost, stellt die Ostheimer Blätter im Muse-O im Rahmen der Veranstaltungsreihe Text & Extra in Gablenberg vor.

Am Freitag, 11. November 2016, 19.00.

Carmen Kotarski, Günter Guben und Peter Schlack lesen aus

Ihren Gedichten. Wolfram Isele erzählt von der Arbeit an der Mappe.

Peter Schönfeld unterstützt musikalisch mit seinen Bass-Spielereien.

Ostheimer Blätter:

Je ein Gedicht von Carmen Kotarski, Klaus F. Schneider und Peter Schlack, von Hand gesetzt und gedruckt und ein Holzschnitt von Abi Shek in einer Mappe. Auflage 50 Exemplare.