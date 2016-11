//Patrycja Jastrzebska, Barbara Karsch-Chaieb , Elke Lehmann im Rathaus//Ute Zeller von Heubach in der GEDOK//

Von GEDOK am 10. November 2016 um 15:59

HERZLICHE EINLADUNG



Kunst im Rathaus



Auswärts // Poza Domem



Eröffnung Mittwoch, 16.11.2016, um 18 Uhr



Rathaus Stuttgart, 4. OG,



Marktplatz 1







„Die Reise nach Lodz, das Unterwegssein, dieses Hin und Her gleicht – in

gewisser Hinsicht – einer Schaukelbewegung. Mittendrin, in diesem

Bewegungsablauf, gänzlich unerwartet, herrscht die größte Erdverbundenheit.“

Drei Künstlerinnen, Patrycja Jastrzebska (Lodz), Barbara Karsch-Chaieb ,

Elke Lehmann (beide Stuttgart), haben sich diesem Unterwegssein während

ihres Stipendiums im Rahmen der Städtepartnerschaft Stuttgart Lodz

ausgesetzt, das die Zeichnerin Elke Lehmann hernach so poetisch in Worte

fasste. Gemeinsam präsentieren sie nun ihre auf und durch die Reise

entstandenen Arbeiten.







Dauer der Ausstellung: 17.11. – 15.12.2016



Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr







Ausstellung



Ute Zeller von Heubach - CITY DISCOUNT



Eröffnung Freitag, 18.11.2016, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Ute Zeller von Heubach präsentiert Bilder, die zu einem raumgreifenden,

langsam sich selbst drehenden Kreis montiert sind. Die Arbeiten entstanden

im Frühjahr 2016 im Rahmen eines Aufenthalts in der italienischen Villa

Floreal. Das Projekt „Ute Zeller von Heubach, Speechless Strategy – Hommage

à Verena Loewensberg“ war ein Experiment und basierte auf einer intuitiven,

„sprachlosen“ Form des künstlerischen Austauschs. Die Künstlerin hatte

Kollegen eingeladen. Die Arbeiten der Künstler entstanden in der angeregt

entspannten Atmosphäre in der Villa, ohne konzeptuelle Vorgaben, fast

beiläufig. Diese Bilder wurden von Ute Zeller von Heubach jeweils durch eine

weitere Oberfläche, eine in changierenden Grautönen gehaltene Malerei,

maskiert. Ein Vorgang, der die Funktionsweise von Abstraktion untersucht und

einen Verzicht, Ersatz und eine Vereinfachung der komplexen Inhalte bewirkt.



Verena Loewensberg, deren Haltung das Projekt gewidmet war, zählt zu den

wichtigsten Vertretern der konstruktiven Malerei. Bekannt ist ihre Passion

für Jazz und serielle Musik. Sie führte neben ihrer künstlerischen Tätigkeit

in den 1960er Jahren den Schallplatten-Laden CITY DISCOUNT in Zürich.



Die kinetische Inszenierung der Bilder wird von Musik begleitet. Komposition

und Aufführung: Friedrich Hensen, Günter Schlienz, Ivan Syrov, Vincent

Wikström.







Ute Zeller von Heubach wurde 1962 geboren, studierte Kunstgeschichte an der

Universität Stuttgart, Bildende Kunst an der UdK Berlin sowie Malerei an der

Akademie Nürnberg. Sie erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, lebt in

Stuttgart und Zürich.







Dauer der Ausstellung: 19.11.-17.12.2016



Öffnungszeiten: Mi-Fr 16-19 / Sa 13-16 Uhr







