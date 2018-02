Plätze in Bürogemeinschaft

Von Angelika Thomas am 31. Januar 2018 um 11:50

Wir suchen für unsere Bürogemeinschaft (124m²) ab sofort neue

Mistreiter!



Es stehen insgesamt sieben Arbeitsplätze in drei Büros zur Verfügung

(frisch renoviert). Dazu sind Küche, groÃzügiger Eingangsbereich und

Besprechungsraum und sowie 2 WCs vorhanden. Das Büro liegt zentral am

Charlottenplatz in Stuttgart und das Angebot beinhaltet:

x jeweils einen groÃzügigen Schreibtischplatz

x mit Rollcontainer/ Sideboard / Regal

x Kopierer / Drucker / Scanner / Fax

x schnelles Internet & Telefon-Anschluss

x Besprechungs-/Schulungsraum mit Beamer, Leinwand, Flipchart und

Moderationswänden



Auf Wunsch auch

x Datensicherung und Nutzung einer privaten Cloud

x Zentrale Adressdatenbank



Ein Platz kostet je nach GröÃe â¬255,- oder â¬300,- zzgl. MwSt. und

umfasst die oben angegebene Ausstattung sowie Reinigung.



Selbstständige und Freiberufler, die den Raum mit uns teilen und sich

auch mal gerne austauschen wollen, sind herzlich willkommen! Unser

'all-inclusive' Modell erfordert wenig Organisationsaufwand. Trotzdem

freuen wir uns über engagierte Interessenten. Ca. 1-mal monatlich

treffen wir uns für einen jour fix von max. 1 h.



Wir freuen uns über Ihr/Dein Interesse und beantworten weitere Fragen

auch gerne bei einer Besichtigung.



Kontakt:

Marc Braun, marc.braun braunconsulting de, 0176 / 42649599

Angelika Thomas, info komm-agrar de, 0179 / 1492194