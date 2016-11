Privatunterkünfte für 300. Stuttgarter Filmwinter - Festival for Expanded Media gesu cht!

Von Christina Rahm am 21. November 2016 um 10:44

Der Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media tauscht

Festivalpässe gegen Schlafplätze!



Wir suchen Privatunterkünfte für Künstler, Filmemacher und Musiker, die zum

300. Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media (18.-22.1.2017)

anreisen.



Dabei wäre für uns bereits eine Nacht, in der Du jemanden beherbergen

könntest, eine große Hilfe. Dies gilt auch für die Nächte unmittelbar vor

und nach dem Festival.



Als Dankeschön winkt ein Festivalpass für die kompletten 5 Tage, mit dem Du

alle Veranstaltungen kostenfrei besuchen kannst!



Das Festival findet vorwiegend im FITZ! Zentrum für Figurentheater, Haus der

Geschichte, Kunstbezirk und Theater tri-bühne statt, also rund um Rathaus

und Charlottenplatz. Es wäre somit vorteilhaft, wenn Du in Stuttgart wohnst

und Dein Zuhause mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist.



Wenn Du also die Möglichkeit und Lust hast, für kurze Zeit geballte

Kreativität in deine 4 Wände zu lassen, dann schreibe bitte eine Mail an



christina.rahm wand5 de <mailto:christina.rahm wand5 de>



und teile uns dabei bitte mit



1. von wann bis wann Du jemanden aufnehmen kannst,



2. wo Du wohnst,



3. und wie genau die Schlafmöglichkeit für Deinen Gast aussehen würde.







Wir freuen uns auf Eure Mails!



Dein Stuttgarter Filmwinter







300. Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media – Mut zur Lüge!

18.01.-22.01.2017 im FITZ!, tri-bühne, Haus der Geschichte



Ausstellung Expanded Media 19.01.-29.01.2017 im Kunstbezirk



http://www.filmwinter.de <http://www.filmwinter.de>