Programm Januar 2017

Von Kunstbüro am 12. Januar 2017 um 12:22



Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg

»Bildrechte und die VG-Bildkunst«



Freitag, 20.01.2017, 14:00 - 16:00 Uhr

Vortrag von Dr. Anke Schierholz, Justiziarin, VG-Bildkunst



Veranstaltungsort:

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Am Weißenhof 1

70191 Stuttgart



Die Verbreitung und Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken hat in der heutigen, medial dominierten Welt ein solches Ausmaß angenommen, dass die Urheber von Kunstwerken, Illustrationen oder Fotos selbst kaum mehr kontrollieren können, wie diese Werke genutzt werden.

Die VG Bild-Kunst ist eine von Bild – Urhebern gegründete und verwaltete Verwertungsgesellschaft. Ihre Aufgabe ist es, die Nutzungsrechte der Mitglieder an Werken der Bildenden Kunst im analogen und digitalen Zusammenhang wahrzunehmen und Vergütungsansprüche zu sichern.

Doch wie sinnvoll ist es für Künstler/innen, dort Mitglied zu sein? Welche Möglichkeiten bietet eine Mitgliedschaft? Wie funktioniert eine Verwertungsgesellschaft?

Der Vortrag stellt die Arbeitsbereiche und Aufgaben der VG-Bild-Kunst vor und soll den Teilnehmer/innen die Möglichkeit bieten, alle Fragen in Bezug auf die VG Bild-Kunst zu klären.

http://www.bildkunst.de <http://www.bildkunst.de/>



Anmeldung ausschließlich über das Anmeldeformular bis 13.01.2017

Die Teilnahme ist gebührenpflichtig. [12,- €]



»Allgemeine Beratung des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg«

Freitag, 27.01.2017, 11:00 - 16:00 Uhr



Veranstaltungsort:

Kunstverein Freiburg e.V.

Dreisamstr. 21

79098 Freiburg



In der allgemeinen Beratung des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg können konkrete Fragen zur beruflichen Selbständigkeit als Bildende Künstlerin oder Bildender Künstler,

zum Verfassen von Förderanträgen und Erstellen von Kosten- und Finanzierungsplänen, der Bewerbung für Stipendien oder der professionellen Dokumentation der eigenen künstlerischen Arbeit im Portfolio

oder auf einer Website besprochen werden.



Wir bitten um eine konkrete Terminvereinbarung über unser Anmeldeformular bis 20.01.2017.

Die Teilnahme ist kostenlos.



