"Projektionen" New Art Book and Screening by Doris Schmid

Von Richfilm Productions am 26. Januar 2017 um 14:38

Join the Crowdfunding for the new book by Doris Schmid.



TONIGHT, Doris Schmid will present her video

"Projektionen" at the Urban Research screening

"Private Affair": http://directorslounge.net and

she will be personally present at Z-Bar and talk

about her new book after the screening.



Her book "Projektionen" will feature an

elaborated interview of her by Klaus W.

Eisenlohr, conceived on the occasion of her

Directors Lounge Screening in 2014.



https://wemakeit.com/projects/projektionen

More infos:

About the book: https://http://www.facebook.com/dorisschmidartistbook/

About the screening:

http://urban-research.eu/DL2016/framesUR-PrivateAffair.html



