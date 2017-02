radioSCHAUen #28: 11.2. "Sputnik 27" live und on air

Von Freies Radio Fuer Stuttgart am 07. Februar 2017 um 11:35

Herzliche Einladung

zur 28. Ausgabe von "radioSCHAUen" im Freien Radio fuer Stuttgart am

11.2.2017.

Radio live! Mit Publikum!



Samstag, 11. Februar 2017 19:00 Uhr



radioSCHAUen #28 – Ihre Ohren werden Augen machen!

Live-Sendung im Foyer des FRS und On Air auf 99.2:



Sputnik 27 – Jazz



...kreist wieder um die Erde. Mit neuem Programm und Reisekoordinaten!

Bereits die dritte CD Einspielung des eigenwilligen Schlagzeugers und

Percussionisten Bernd Settelmeyer mit seiner Band. Neben instrumentalen

Titeln finden sich auch Stuecke mit deutschen Texten in lakonischen

Atmosphaeren aus dem interstellaren Raum, hier bei uns auf der Erde.

„DREH DICH UM“, heißt das neue Programm und die dazugehoerige CD.

Die Konzerte von SPUTNIK 27 eroeffnen seit jeher einen spannenden Kosmos

an Sounds, Grooves, unterschiedlichen Stimmungen und großer Spielfreude.

Die Band spielt in dieser Besetzung schon einige Jahre zusammen, und

schafft es doch immer wieder, sich selbst zu ueberraschen. Dass alle

beteiligten Musiker stilistisch extrem flexibel sind, macht es moeglich

ganz unterschiedliche Einfluesse in die Musik einzubringen.

Kommunikation und Einfuehlung, originelle Kompositionen und die

improvisatorischen Faehigkeiten der Musiker, sind weitere Bausteine fuer

diese Musik. Ein Sound, der ein großes Spektrum an Sinneseindruecken

anspricht und fuer ein intensives Musikerlebnis sorgt.



Bernd Settelmeyer (drums/perc. comp./voc.)

Carsten Netz (Saxophon, Klarinette)

Jo Ambros (Gitarren)

Kurt Holzkaemper (Bass)



Publikum erwuenscht! Eintritt frei!

Einlass 18.30 Uhr



Freies Radio fuer Stuttgart

Stoeckachstr. 16a, 1. Stock

Eingang in der Heinrich-Baumann-Strasse



http://www.radioschauen.freies-radio.de



Freies Radio fuer Stuttgart

Oliver Herrmann

Oeffentlichkeitsarbeit



Antenne 99.2|Kabel Stuttgart 102.1|Livestream http://www.freies-radio.de



http://www.facebook.com/FRS99.2

http://www.twitter.com/FrsRadio



