Re: Ausstellungseröffnung " LANDESWEIT. VBKW Verband Bildender Künstler und Künstlerinnen Ba den-Württemberg" am 23. September, 19 Uhr, Städtische Galerie Reutlingen

Von Maria Grazia Sacchitelli am 02. November 2016 um 13:30

Sehr geehrte Damen und Herren,



Die Ausstellung LANDESWEIT geht nun am 20.11. zu Ende.

Die Termine zur Abholung der Werke sind mir bekannt.

Da ich aber am Sonntag den 20.11. in Reutlingen sein werde. möchte ich fragen ob ich diese Arbeiten nach 17 Uhr in der Städische Galerie abholen könnte.

Das würde mir sehr entgegenkommen!

Mitnehmen würde ich meine eigene Arbeit, so wie die Werke der Künstlerkollegen Thomas Heger und Bernd Mattiebe.

Danke für Ihre Rückmeldung und viele Grüße



Maria Grazia Sacchitelli





> Ausstellungseröffnung LANDESWEIT VBKW Verband Bildender Künstler und Künstlerinnen Baden-Württemberg Städtische Galerie Reutlingen Eröffnung, Freitag 23. September 2016, 19 Uhr Am Freitag, 23. September wird um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Reutlingen die Ausstellung LANDESWEIT eröffnet. Es begrüßen die Vorsitzende des VBKW Jutte Stoerl Strienz und der stellvertretende Leiter des Kunstmuseums Spendhaus Dr. Ralf Gottschlich. In die Ausstellung führt der Kurator Marcus Kettel ein, der unter Berücksichtigung der besonderen räumlichen Gegebenheiten der Städtischen Galerie aus über 130 Bewerbungen 52 exemplarische Positionen für die Präsentation ausgewählt hat. Der Ausstellungstitel nimmt Bezug auf die Ausdehnung des Berufsverbandes VBKW, dessen Mitglieder nicht nur in Baden-Württemberg leben und arbeiten, sondern sich über das gesamte Bundesgebiet verteilen. Darüber hinaus spielt er auch auf eine querschnitthafte Vermessung der aktuellen Kunstlandschaft durch mehrere Künstlergenerationen an. Dabei kristallisierte sich ein spannendes Ausstellungskonzept mit den fünf dialogischen Schwerpunkten Architektur und Urbanität, Natur und Technik, Medien und Kriege, menschliches Abbild und Identität sowie Materialität und Immaterialität heraus. Abbildungen zur Ausstellung stehen unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.reutlingen.de/download/kunstmuseum/landesweit Städtische Galerie Eberhardstraße 14 72764 Reutlingen Tel.: 07121-3032322 kunstmuseum reutlingen de http://www.reutlingen.de/kunstmuseum Öffnungszeiten: Dienstag?Samstag 11?17 Uhr, Donnerstag 11?19 Uhr, Sonntag/Feiertag 11?18 UhrTest Plaintext<familienfreundlicher Betrieb.jpg>

