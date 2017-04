Reminder Ausstellung "Peep Show" von Pola Polanski

Von Annette Haug am 03. April 2017 um 15:36

Ausstellung "Peep Show" von Pola Polanski am Freitag, den 7. April und

Samstag, den 8. April 2017, jeweils an beiden Tagen von 20:00 bis 22:00

Uhr geöffnet in der



Ebene0

Züblinparkhaus,

Lazarettstr. 5

70182 Stuttgart



Welch ein idealer Ort für eine Ausstellung von Pola Polanski. Er ist am

Rande des Rotlichtbezirks im Züblinparkhaus Stuttgart gelegen. Dort

befindet sich der temporäre Projektraum „Ebene0“.



Dieser Ort wird Thema für die Ausstellung „Peep Show“. Das ganze

Schaufenster der „Ebene0“ ist zugekleistert mit kleinen Tuschzeichnungen

der Künstlerin.

Die Tuschzeichnungen erzählen von Frauen- und Kinderschicksalen. Die

heile Welt ist aus den Angeln gehoben. Das Böse im Menschen wird

karikiert und auseinander genommen. Ursprünglich nette Familienbilder

sind ins Groteske verzerrt. Es gibt keine Hoffnung oder Aussicht auf

Rettung. Die Bilder sind genauso trostlos wie der Ort.



Idee und Konzept für die Ausstellung: Constanze Reinhardt



