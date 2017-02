reminder: POP MODEL

31. Januar 2017 um 18:08

STUTTGART’S FIRST POP MODEL



von Hannelore Kober



vhs Kunstgalerie

TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart

Foyer Robert-Bosch-Saal, 1. und 2. OG.

http://www. vhs-stuttgart.de <http://vhs-stuttgart.de/>



Herzliche Einladung zur Abschlussgala

am Do. 02. Februar 2017, 19:00 Uhr





Hannelore Kober hat die vhs kunstgalerie in eine öffentliche Modewerkstatt und in einen lebendigen Präsentationsraum neuer Ideen zur Mode verwandelt. Fernab der Schemata und stereotypen Idealvorstellungen unserer Modeindustrie arbeitet die Künstlerin bei ihren selbst gefertigten Kreationen mit ungewöhnlichen Materialien (u.a. aus dem Baumarkt) und entwickelt spezielle Choreografien, in denen ihre Kleidungsstücke von ihr selbst und von anderen getragen und erlebt werden können.



Nach der fulminanten Eröffnungsperformance am 20.10.16 bei der 12 Models auf dem Laufsteg ihre Kreationen zeigten, hat die Künstlerin in zwei Workshops und einer Diskussionsveranstaltung ihre Kenntnisse und Erfahrungen an ein interessiertes und aktiv beteiligtes Publikum weitergegeben. Bei der Abschlussgala am Donnerstag, 02.02. 2017 werden nun mehr als 20 Menschen wie du und ich ihre selbst gefertigten Kreationen in einer öffentlichen Modeschau mit allem Drum und Dran zeigen….



Mit dabei:

Petra Barann, Anita Walliser, Madame Missfit als „Königin der Nacht“/ Performance, Ulli Berg, Lea Horn, Eylantine Viffu, Stephan Koeperl, Leylâ Ibaoĝlu, Len Al Nouri, Parisa Safarmohamad, Jano Al Abdulla, Janan Al Abdulla, Jenan Mazani, Nour Al Nouri, Aynur Sahin, Eva Busch-Turcsanyi, ChrisTina Knauer, Eugen Shestopalov, Anett Fritz, Diana Mehlbeer, Iryna Gutsakova /Gesang.







Kontakt: http://www.hannikober.de <http://www.hannikober.de/>



Ausstellungsdauer

20. Oktober 2016 bis 05. Februar 2017

Montag bis Samstag 8.00 bis 23.00 Uhr Sonntag 9.00 bis 18.00 Uhr