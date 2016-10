Reminder: STUTTGART'S FIRST POP MODEL

Von Kurt Grunow am 19. Oktober 2016 um 22:54

vhs kunstgalerie

Einladung zur Eröffnung



STUTTGART’S FIRST POP MODEL

von Hannelore Kober





Donnerstag, 20. Oktober 2016, 19.00 Uhr



Begrüßung und Einführung:



Kurt Grunow, Kurator der vhs Kunstgalerie



Performance:

„Die Zwillinge“, Rüdiger Scheiffele und Hannelore Kober +

Vorstellung 1. Episode STUTTGART‘S FIRST POP MODEL



Die Traumwelt der Werbung drängt uns stereotype Idealvorstellungen auf, wie Körper auszusehen haben und sich benehmen müssen. In TV-Castingshows werden junge Frauen professionell zu Marionetten getrimmt, um die Schemata unserer Modeindustrie zu verkörpern, zu erneuern und ständig zu wiederholen - nicht zuletzt, um all jene auszusperren, die den Anforderungen an die derzeit als „perfekt“ geltenden Maßeinheiten nicht entsprechen.



Hannelore Kober möchte in ihrer Ausstellung und in ihrem Workshop dieser gleichsam zauberhaften wie unwürdigen Heimsuchung ein Schönheitsmodell hinzufügen, das den Rahmen der gängigen Vorstellung von „Schönheit“ sprengt und (hoffentlich) erweitert. Die vhs Kunstgalerie wird zur öffentlichen Modewerkstatt, zum alternativen Casting-Ort und zum Präsentationsraum neuer Ideen zur Mode. Das Publikum ist eingeladen, sich aktiv zu beteiligen.





PROGRAMM

Praktischer Workshop - Kleidung und Mode anders machen

Samstag, 05. November 2016, 12.00 - 18.00 Uhr

Diskussion - Dem Modediktat entgegen wirken

Donnerstag, 01. Dezember 2016, 19.00 Uhr

Performance Workshop

Samstag, 14. Januar 2017, 18.00 - 20.30 Uhr

Finissage - Finale STUTTGART‘S FIRST POP MODEL

Donnerstag, 02. Februar 2017, 19.00 Uhr

Weitere Informationen unter: http://www.vhs-stuttgart.de/vhs-kunstgalerie <http://www.vhs-stuttgart.de/vhs-kunstgalerie>





Ort

TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart

Foyer Robert-Bosch-Saal, 1. und 2. OG

http://www. vhs-stuttgart.de <http://vhs-stuttgart.de/>

Ausstellungsdauer

20. Oktober 2016 bis 05. Februar 2017

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag 8.00 bis 23.00 Uhr Sonntag 9.00 bis 18.00 Uhr