Reminder_Morgen Dienstag_21Uhr_ Eröffnung im SCHAURAUM _Michael Gompf-Zustandsmuster eins/ state-pattern one-

Von Josephine Bonnet am 10. Oktober 2016 um 22:35

Liebe betacity, liebe Kunstinterresierte und SCHAURAUM Begeisterte,



wir laden herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung



Michael Gompf



"Zustandsmuster eins/state-pattern one"



am Dienstag 11.Oktober 2016 um 21 Uhr im SCHAURAUM Nürtingen



mit einem Gespräch zwischen Josephine Bonnet, Kuratorin des SCHAURAUMs

und Michael Gompf.









Mit dem Projekt "Zustandsmuster" erweitert Michael Gompf seine

performativen Untersuchungen des Zusammenhangs von sozialem Raum und

gefühlter Identität um einen partizipatorischen Aspekt. Er befragt damit

den sozialen Raum auf die Wechselwirkung seiner physischen und

virtuellen Ausprägungen.

Hochkomplexe soziale Strukturen globaler Dimension gerinnen zu einem

Bild, zu einem Zustandsmuster.

Das auf hochwertiger Vliestapete aufgedruckte Zustandsmuster wird

ausetwa 9000 Einzelbildern bestehen und als Kubus den Schauraum

deckenhoch füllen.

Das Projekt Zustandsmuster/state-pattern, beginnt am 11.Oktober 2016 um

21 Uhr mit der Ausstellung "Zustandsmuster eins/state-pattern one" im

Schauraum des Provisoriums in Nürtingen. Sie ist der Ausgangspunkt für

ein prinzipiell unlimitiertes Projekt.



Wir freuen uns auf ein reges Interesse und viele Besucher

Herzlich

Josephine Bonnet



Wer am Dienstag nicht kann:



KUNST DONNERSTAG in Nürtingen, am 13.10. mit der Eröffnung

Schirin Kretschmann - true blue - im Kunstverein Nürtingen um 19.30 und

im SCHAURAUM ab 21:oo Uhr Michael Gompf"Zustandsmuster

eins/state-pattern one"

an der Bar Musik und Coktails!



Besichtigung der Ausstellung im SCHAURAUM bis 3. November

Dienstag und Donnertstag 21.00 bis 23.00 Uhr

und nach Vereinbarung Telefon 07022 4 12 47

Finissage 3. 11. 21 Uhr mit Verkauf von Stücken der Installation





SCHAURAUM

Kulturverein Provisorium e.V.

Heiligkreuzstrasse 4

72622 Nürtingen



http://www.provisorium-nt.de <http://www.provisorium-nt.de/>

https://http://www.facebook.com/provisorium.ev/