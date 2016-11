RUNDGANG OUR MIND am 13.11.2016

Von Kunstverein Neuhausen am 13. November 2016 um 10:23



>

> HERZLICHE EINLADUNG

>

> zum Rundgang durch die Ausstellung

>

> OUR MIND INTO A BREZEL

> Neue Sichtweisen auf Tauschmittel, Finanzwelt und Ökonomie

>

> SONNTAG, 13. November 2016, 16.00 Uhr

>

> Rundgang mit Susanne Jakob, künstlerische Leitung KVN

> Eintritt frei!

>

> “It turns the mind into a brezel” - ist ein Zitat des ehemaligen

> Notenbankers und Professors für internationales Finanzwesen Bernard

> Lietaer:



> «Die folgenreichste Erfindung der Menschheit ist ebenso

> genial wie fatal», sagt der Geldforscher und ehemalige Broker: «(Geld)

> ist ein Zaubermittel, das alles bedeutet und doch keinerlei Wert hat.

> Es wird aus dem Nichts geschaffen, vermehrt sich exponentiell und

> bezieht seinen Wert (...) durch Mangel. Armut garantiert seinen Wert:

> Hätten alle genug Geld, hätte es keinen Wert».

>

> Für die Ausstellung «Our Mind into a Brezel» entwickelte der

> Kunstverein Neuhausen gemeinsam mit den eingeladenen Künstlern/innen

> Projekte, die das veränderte Verhältnis von Arbeit, Leistung und Lohn

> kritisch kommentieren, Konzepte zu anderen Ökonomien entwickeln, und

> Haltungen des Verzichts, der Verweigerung und der Subversion dem

> Phänomen der überdrehten Finanzwelt gegenüberstellen.

>

> PROJEKTE & AKTIONEN

> Byung Chul Kim (COR/D), Lucia Dellefant (D), Rainer Ganahl (USA/D/A);

> Martina Geiger-Gerlach (D), Leopold Kessler (A/D);

> Wermke & Leinkauf (D); Hans Winkler (D/USA); Georg Winter (D) und Anke

> Zürn (CH/D).

>

>

> ARCHIV

> Abbie Hoffman (USA), JSG Boggs (USA); Paolo Cirio (USA/I); The KLF (UK);

> Hans Winkler, Uwe Jonas & Peter Kees (D); Janice Kerbel (CAN/UK);

> Gianni Motti (CH);

> Zanny Begg & Oliver Ressler (A), Dread Scott (USA) u.a.

>

>

> PUBLIKATION

> Zur Ausstellung erscheint THE EXECONOMIST - ein projektbezogenes Magazin mit

> Beiträgen zu Kunst und Finanzsystem, zu anderen und alternativen

> Ökonomien. VP 3,- €

>

> Abb: Black Mask, Wall Street is War Street, 1967 @ Larry Fink

>

> KVN PROJEKTTRAUM

> Rupert-Mayer-Kapelle , Rupert-Mayer-Str. 68

> 70469 NEUHAUSEN/FILDERN kv.neuhausen gmail com

> Infos und Anfahrt: http//: kvnneuhausen.wordpress.com

>

> „Our Mind into a Brezel» wird gefördert von der Stiftung Kunstfonds,

> Kommune Neuhausen, Regierungspräsidium Stuttgart und Ministerium für Wissenschaft,

> Forschung und Kunst, Baden-Württemberg.

>

>

>