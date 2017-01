SAMMLUNG FROEHLICH ++ 12.1., 18.30–21.30 Uhr

Von Milena Franziska Schaeufele am 04. Januar 2017 um 17:15

Kunst treffen mit Jannis M. Keuerleber



Donnerstag, 12. 1., 18.30 â 21.30 Uhr



gratis inkl. Getränke und Köstlichkeiten



Sammlung Froehlich, Kohlhammerstr. 20

Anmeldung info sammlung-froehlich de <mailto:info sammlung-froehlich de>



Zum Jahrestag des letzten öffentlichen Vermächtnisses von Joseph Beuys

beschlieÃt die Sammlung Froehlich ihre einjährige Jubiläumsausstellung

dreiÃig Jahre nach dem Tod des Künstlers.



Kurz bevor Joseph Beuys starb, hielt er eine Rede, die zum

Aufschlussreichsten gehört, was über seine Kunst gesagt wurde. Am 12.

Januar 1986 bedankte er sich für den Wilhelm-Lehmbruck-Preis und

zugleich bei seinem selbst ernannten Vorgänger. Joseph Beuys erkannte in

der Bildhauerei von Wilhelm Lehmbruck einen Aufruf zur Gestaltung des

menschlichen Raums.



Das Kunsttreffen mit Jannis M. Keuerleber folgt seinem Gedanken der

Sozialen Plastik. Es geht um gemeinsame Erfahrung von Kunst aus der

Wahrnehmung heraus. Die Teilnehmer nähern sich den Werken im Gespräch.

Wissenstransfer und Informationsaustausch treten zugunsten eigener

Entdeckungen und geteilter (Selbst-) Erkenntnisse zurück. Ãbungen

sensibilisieren die Sinne und steigern die Aufmerksamkeit. Kunst wird im

Miteinander erfahrbar.





---------------------------

Milena Franziska Schaeufele



SAMMLUNG FROEHLICH

Kohlhammerstr. 20

70771 Leinfelden -

Echterdingen

+ 49 (0)711 753944