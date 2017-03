SAMMLUNG FROEHLICH ++ 30.3., 18.30–21.30 Uhr

Von Milena Franziska Schaeufele am 17. Mrz 2017 um 10:10

Kunst treffenâ¦



Donnerstag, 30.3., 18.30 â ca. 21.30 Uhr



gratis inkl. Getränke und Köstlichkeiten



Sammlung Froehlich, Kohlhammerstr. 20



Anmeldung info sammlung-froehlich de <mailto:info sammlung-froehlich de>



Klangskizzen an Brice Marden mit Ulrike Stortz, Violine, moderiert von

Jannis M. Keuerleber



Die Sammlung Froehlich präsentiert Zeichnungen und Malereien von Brice

Marden (*1938), einem der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler

Amerikas. Seine monochromen Farbfelder und lockeren Lineaturen aus

Tinte, Gouache, Ãl oder Bienenwachs entstehen mit Spachtel, Pinsel und

Holzstock auf Bütten und Leinwand. Brice Marden weià um die

Herausforderung, die seine Bilder dem Betrachter stellen:



»Es ist sehr schwierig, eine sehr anstrengende Beschäftigung, aber sehr

sehr lohnend. Also, genauso anstrengend, wie ein sehr gutes Musikstück

anzuhören. Sehr kompliziert. Man muss viel nachdenken. Man muss die

verschiedensten Dinge im Kopf, in der Vorstellung und im ganzen Körper

miteinander in Einklang bringen. Sich ganz darauf einlassen. Es ist eine

sehr groÃe Erfahrung. Es ist etwas ganz Tiefes und Empfundenes. Es hat

nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Geben. Wenn Du mit Geben fertig

bist, überrascht Dich das Ergebnis ebenso wie jeden anderen.«



Das Kunsttreffen mit Jannis M. Keuerleber geht den Schwingungen der

Bilder nicht nur mit dem Auge, sondern fühlt ihnen auch über das Hören

nach. Zusammen mit Ulrike Stortz auf der Geige nähern sich die

Teilnehmer den Arbeiten, machen den eigenen Leib zum Resonanzraum. Eine

gekonnt für die Kunst gestimmte Aufmerksamkeit und das vertiefte

Gespräch bereiten den Weg, um Brice Marden beim Wort zu nehmen.



Für Ãberraschungen offen zu sein, ist gut!



---------------------------

Milena Franziska Schaeufele



SAMMLUNG FROEHLICH

Kohlhammerstr. 20

70771 Leinfelden -

Echterdingen

+ 49 (0)711 753944