SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 15.3., 19.30 Uhr

Von Milena Franziska Schaeufele am 22. Februar 2017 um 14:28

Sara Dahme trifft...





Michael Gaedt, Entertainer & Musiker





15. März 2017



19.30 Uhr





SAMMLUNG FROEHLICH



Kohlhammerstraße 20



Leinfelden-Echterdingen





Anmeldung über info sammlung-froehlich de





Alles neu macht der März. Wir starten in den Frühling und ins nächste

Ausstellungsjahr. Let’s merz! Mit Arbeiten des US-amerikanischen

Künstlers Brice Marden geht Sara Dahme humoristisch an den Start:

Michael Gaedt, der nach über 35 Jahren Schluss mit lustig und der

Kleinen Tierschau macht, knöpft sich die Ernste Kunst vor – Im Lager der

Sammlung Froehlich bleibt das Erhabene, die abstrakte malerei, nicht

länger getrennt von guter Unterhaltung, Humor ist nicht mehr

auszumerzen. Der März treibt nur den Winter aus, der Lenz ist da, die

Vögel sind bald tralala…



Michael Gaedt kann ein Lied vom Spaß singen. Mit zwei Schulfreunden

gründete er 1981 Die kleine Tierschau, bis heute ist er in der

Krimiserie SOKO Stuttgart engagiert – ein Kriegsgott wie Mars nicht nur

im dritten Monat des Jahres auf der Eroberung von sweet substitutes…