SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 16.11., 19.30 Uhr

Von Milena Franziska Schaeufele am 21. Oktober 2016 um 13:13

Anlässlich der Präsentation zeichnerischer Arbeiten von Joseph Beuys

setzt die Sammlung Froehlich das serielle Experiment mit

Kunstvermittlerin Sara Dahme fort: Jeden dritten Mittwoch im Monat kommt

ein neuer Gast zum etwas anderen Kunstgespräch.



Sara Dahme trifft...



Iris Dressler,Kuratorin



16. November 2016



19.30 Uhr



SAMMLUNG FROEHLICH



Kohlhammerstr. 20



Leinfelden



Anmeldung über info sammlung-froehlich de

<mailto:info sammlung-froehlich de>



Iris Dressler leitet zusammen mit Hans D. Christ den Württembergischen

Kunstverein in Stuttgart. Seit über einem Jahrzehnt profiliert sich das

Haus am Schlossplatz unter dem Kuratorenteam Dressler/Christ im

klassisch geprägten und von etablierten Positionen gekennzeichneten

Stadtbild sowie international Dank transdisziplinärer weltweiter

Vernetzung. Zahlreiche Ausstellungen entstehen in Kooperation mit

externen Kuratoren, Künstlern und Kulturschaffenden. Künstlerische

Praktiken, die gesellschaftliche »Wirklichkeiten« und deren

Repräsentation befragen, stehen im Mittelpunkt des diskursiven Programms

mit Vorträgen, Workshops, Symposien und Filmproduktionen. Erstmals ging

der Preis für die »Ausstellung des Jahres« 2015 an einen Kunstverein –

für die Schau »Die Bestie und das Biest«. Damit erfährt das kuratorische

Engagement aus sorgfältiger Präsentation bzw. jeweils neu konzipierter

Ausstellungsarchitektur und gekonnter Ernsthaftigkeit angemessene Würdigung.



Iris Dressler verfolgt seit ihres Studiums der Kunstgeschichte in

Marburg und Bochum ein Faible für prozessbasierte und mediale Kunst. Mit

Hans D. Christ gründete sie den hartware medien kunst verein, eine

unabhängige Plattform für die Präsentation zeitgenössischer Kunst an

diversen, industriell geprägten Orten der Metropole Ruhr. Die

Institution ist heute in einer 2500 qm großen ehemaligen Lagerhalle

untergebracht sowie im Dortmunder U, Zentrum für Kunst und Kreativität,

und unterstreicht den Erfolg des Württembergischen Kunstvereins.



---------------------------

Milena Franziska Schaeufele



SAMMLUNG FROEHLICH

Kohlhammerstr. 20

70771 Leinfelden -

Echterdingen

+ 49 (0)711 753944