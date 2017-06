SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 17.5., 19.30 Uhr

Von Milena Franziska Schaeufele am 25. April 2017 um 11:01

Sara Dahme trifft...



Sarah Panten, Freundin der Kultur



17. Mai 2017



19.30 Uhr



SAMMLUNG FROEHLICH



Kohlhammerstrasse 20



Leinfelden-Echterdingen



Anmeldung ueber info sammlung-froehlich de



https://http://www.facebook.com/events/1474119219286583/



Alles neu macht der Mai! Die Baeume schlagen aus. Der Fruehling ist am

Werk. Auch die Kultur folgt dem Kreislauf der Natur. Wir durchwandern

das weite Feld von Kunst, Theater, Musik und Literatur im Sinne einer

Agrikultur, das heisst mit der Absicht zu kultivieren: pflegen.



Sarah Panten kennt sich mit professioneller Pflege des guten, wahren,

schoenen Lebens aus. Am Landratsamt Esslingen fuer Kultur,

Oeffentlichkeitsarbeit und Staedtepartnerschaften verantwortlich, laesst

die Freundin der Kultur lebendige Fuersorge walten – Sarah Panten wird

uns von spannenden Projekten in langweiligen Institutionen berichten,

von Stadtwerwaldung statt Verwaltung…



Und wenn die Veraenderbarkeit der Welt dem stetigen Wandel der Natur

wieder einmal zu sehr nachsteht, dann begibt sich Sarah Panten ins

Stuttgarter Opernhaus. Es gibt keine Premiere, auf der man sie nicht

antrifft. Denn es kann keine gesunde Realitaet geben ohne das Reich der

Imagination.



---------------------------

Milena Franziska Schaeufele



SAMMLUNG FROEHLICH

Kohlhammerstr. 20

70771 Leinfelden -

Echterdingen

+ 49 (0)711 753944