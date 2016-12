SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 18.1., 19.30 Uhr

22. Dezember 2016

Sara Dahme trifft...



Christian Müller, Theaterfreund und Regisseur



18. Januar 2017



19.30 Uhr



Anmeldung über info sammlung-froehlich de



Zum Jahresauftakt lädt die Sammlung Froehlich auf einen letzten Blick

über die Zeichnungen von Joseph Beuys ein. Die Arbeiten sehen wie

spontane Notizen zum Skript einer performativen Lebensgestaltung aus.

Darin spielt das Ich nicht Rollen oder ist Darsteller, sondern wird zum

Medium sozialer Transformation. In diesem Sinne macht Sara Dahme

zusammen mit Theaterregisseur Christian Müller das Leben einmal mehr zur

Bühne authentischer Selbstwirksamkeit.



Christian Müller lebt und arbeitet als Theaterregisseur in Stuttgart und

inszeniert etwa für das Junge Ensemble Stuttgart (JES), die

Württembergische Landesbühne Esslingen sowie die Stadttheater

Bremerhaven und Regensburg. Als Dramaturg adaptiert er literarische

Stoffe oder entwickelt aus aktuellen Themen eigene Stücke. Mit Lokstoff!

und Citizen.KANE.Kollektiv verwirklicht er freie Theaterprojekte, die

sich mit urbanen Stadt- und Lebensräumen auseinandersetzen. Die

Inszenierung »Achtzehn Einhundertneun – Paradies« des

Citizen.KANE.Kollektiv wird 2017 mit dem Tanz- und Theaterpreis der

Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Christian Müller lehrt an der Universität Erfurt und an der Staatlichen

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.



---------------------------

Milena Franziska Schaeufele



SAMMLUNG FROEHLICH

Kohlhammerstr. 20

70771 Leinfelden -

Echterdingen

+ 49 (0)711 753944