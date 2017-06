SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 19.7., 19.30 Uhr

Sara Dahme trifft...



Akademische Betriebskapelle – Kunstlehrende, Freakshow und Rockband



19. Juli 2017



19.30 Uhr



SAMMLUNG FROEHLICH



Kohlhammerstraße 20



Leinfelden-Echterdingen



Anmeldung über info sammlung-froehlich de

https://http://www.facebook.com/events/1412523175508924/?active_tab=about



"Eine Akademie ist nur so viel wert, wie ihre Betriebskapelle" – Frei

nach Willi Baumeister arbeitet die Akademische Betriebskapelle (ABK)

bestehend aus Professoren am klangvollen Ruf der Akademie der Bildenden

Künste Stuttgart. Die bildenden Künstler bewegen sich souverän und

selbstironisch zwischen akademischer Lehre und kultureller Popszene.

Bassistin Justyna Koeke initiierte die Band und inspiriert den Mix aus

Blues, Pop und Punk durch aufwendige Kostümierung. In schrillen Kleidern

und tragbaren Skulpturen machen Sänger Alf Setzer, Gitarrist Daniel

Mijic, Flötist Thomas Ruppel, Schlagzeuger Frank David Hoffmann und am

Mischpult Jong-Hyun Park eine wilde Show. Basis aller Songs sind Texte

von Rolf Bier und Birgit Brenner mit Titeln wie Life without art, What

do colors do to me? oder My studio.



Das musikalische Spezial mit Sara Dahme in der Sammlung Froehlich klingt

an Getränken und Snacks im Freien aus und läutet die Sommerpause ein.



