SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 21.12., 19.30 Uhr

Von Milena Franziska Schaeufele am 25. November 2016 um 17:00

Sara Dahme trifft...



Eric Gauthier,



Tänzer und Choreograph



m.i.t…K.o.m.p.a.g.n.i.e…!



21. Dezember 2016



19.30 Uhr



SAMMLUNG FROEHLICH



Kohlhammerstr. 20



Leinfelden-Echterdingen



Anmeldung über info sammlung-froehlich de



Die Sammlung Froehlich lässt das Jahr mit einem Spezial in der Reihe

ausklingen: Sara Dahme trifft Eric Gauthier, der mit Tänzerin und Tänzer

kommt, sodass Performance vom Feinsten die Ausstellung auf den Spuren

des Aktionskünstlers Joseph Beuys abrundet.



Eric Gauthier (*1977 in Montreal) studierte Tanz, Musik und Gesang in

Montreal und Toronto, wo er Schüler war von Reid Anderson, dem damaligen

Leiter des National Ballet of Canada, der heute Intendant des

Stuttgarter Balletts ist und Eric Gauthier hinzuholte. 2002 wurde Eric

Gauthier Solotänzer der Kompagnie. In nahezu allen Premieren und in der

Zusammenarbeit mit William Forsythe konnte er seiner Neigung zum

zeitgenössischen Tanz nachgehen. Innerhalb weniger Jahre ist Eric

Gauthier vom charismatischen Publikumsliebling zum international

gefragten Choreographen und Künstlerischen Leiter einer eigenen Truppe

geworden. Die Gauthier Dance//Dance Company stellt als fest angestelltes

Ensemble des Theaterhaus Stuttgart das Privileg exzellenter

Produktionsbedingungen in internationalen Tourneen und Erfolgen unter

Beweis. Mit originellen, humorvollen und zugänglichen Stücken begeistert

Eric Gauthier nicht nur junge Zuschauer für zeitgenössischen Tanz,

sondern schafft Werke, die ins Repertoire renommierter Kompagnien

eingehen. Kritiker des klassischen Balletts erweisen dem kanadischen

Tänzer und Choreographen ebenso Respekt für Glamour und Witz, den er der

Tradition verleiht wie Vertreter der Gegenwart, die in seiner Arbeit

Inspiration für die freie Tanzszene finden. Eric Gauthier ist auch als

Musiker auf der Bühne. Gauthier & Band präsentieren Songs, die vom

britischen Gitarrenpop beeinflusst sind.