SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 26.4., 19.30 Uhr

Sara Dahme trifft...



Heike Gfrereis, Literaturliebhaberin & Kuratorin



26. April 2017



19.30 Uhr



Seit fast zwei Jahren trifft Sara Dahme jeden dritten Mittwoch im Monat

Gäste aus verschiedenen Kontexten in der Sammlung Froehlich. Zum ersten

Mal kommt mit Heike Gfrereis Literatur ins Haus. Passend zum Frühling,

der alles neu macht, lässt sich Heike Gfrereis unvorbereitet auf Kunst

ein – unter dem Motto »das erste Mal und auf den ersten Blick«. Denn

darin liegt der Zauber von Kunst wie Literatur. Was sie zeigen, zeigt

sich unmittelbar und zum ersten Mal.



Nach rund 15 Jahren als Leiterin der Museen des Deutschen

Literaturarchivs Marbach für Ausstellungen, Publikationen und

Bildungsprogramme inklusive Werbemittel und Scoial-Media-Aktivitäten

verantwortlich sowie für das 2006 von David Chipperfield erbaute

Literaturmuseum der Moderne, nimmt die studierte Germanistin und

Kunsthistorikerin jetzt eine Auszeit für freie Projekte, darunter etwa

eine Ausstellung zu Theodor Fontane 2019 in Neuruppin.



Heike Gfrereis begibt sich bewusst in einen anderen Zeitrhythmus und

möchte wieder häufiger die Sonne sehen und unter Wolken gehen, wo das

Neue wohnt... Auf ihrem Weg begegnet sie der Sammlung Froehlich als

einem Ort der Erprobung von Sinnen und Spontaneität.



Die ausgestellten Zeichnungen und Malereien von Brice Marden entstehen

gleichermaßen in Auseinandersetzung mit der Natur. Der Künstler liebt

das Licht: kein Sehen ohne Augenlicht, keine Farbe ohne Sonne, kein

erster Blick ohne den Glanz des Erkennens und Wonne.





