Samstag, 19. November 15 bis 18 Uhr Oberwelt: Sonderöffnungszeit letzter Ausstellungstag Musik i m Bunker

Von Peter Haury am 17. November 2016 um 00:56

Liebe betacity, lieber Verteiler,



aufgrund des groÃen Interesses wird die Forschungsgruppe Untertage am

letzten Ausstellungstag der vielbeachteten Ausstellung "Musik im Bunker"

am Samstag, den 19. November 2016 von 15 bis 18 Uhr noch einmal vor Ort

sein.



Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart http://www.oberwelt.de



Musik im Bunker



Ansichten zum Beitrag ehemaliger Luftschutzbunker zur lokalen

Musik-Szene in Stuttgart

Forschungsgruppe Untertage e.V.



Die Ausstellung kombiniert Bilder Stuttgarter Musiker und Bands in

âihremâ Bunker mit einer jeweiligen kurzen Bunker-Vita und einer kurzen

Band-Info. Diesen Bildern werden z.T. weitere architektonische Eindrücke

des jeweiligen Bunkers zur Seite gestellt. Von jeder Band wird auf einem

mp3-Player ein Stück zur Verfügung gestellt, das einen akustischen

Eindruck vom Schaffen im Bunker vermittelt.

In der Zusammenführung der Disziplinen Fotokunst â Fotodokumentation /

Architekturfotografie âBandfotografie mit den Themen Lokalgeschichte â

lokale Musikgeschichte - lokale Musikszene entsteht ein spezifischer

Einblick in den Anteil der ehemaligen Luftschutzbauwerke an rund 45

Jahre musikalischer Aktivität in Stuttgart, der sich stilistisch nicht

festlegen lässt.



*Rahmenprogramm:*

Zur Ausstellung sind Live-Musik und Lesungen in der Oberwelt geplant,

die hauptsächlich aus den Reihen der beteiligten Musiker heraus

entstehen werden.

Hardy Sikler wird aus seinem Buch âSpot Onâ lesen, das die Geschichte

der 70er-Jahre Band âSpratzel Strullâ beschreibt. Die Band wurde in

ihrem Proberaum im Bunker BadstraÃe von dem Kunststudenten Jonnie

Doebele fotografiert, der Motive für seine lebensgroÃen Portraits

suchte. Die Ausstellung wird eines dieser Bilder zeigen.

Die musikalischen Beispiele stammen aus 10 verschiedenen Bunkern im

Stadtgebiet, die zum Teil noch heute als Proberäume genutzt werden und

reichen von Blues-Jazz-Fusion-Rock über Pop, NDW und Punk bis hin zu

Metal und Death Metal.



*Hintergrund:*

Ab 1939 wurden in Stuttgart öffentliche Luftschutzbunker gebaut. In

Militärkreisen und der Bauwirtschaft waren Konzepte für unterirdische

(Tiefbunker) und oberirdische (Hochbunker) Bauten schon seit Anfang der

1930er Jahre diskutiert worden. Von den 20 während des 2. Weltkriegs in

Stuttgart gebauten Hochbunkern stehen noch 16, von den 13 Tiefbunkern

existieren noch 10. Sie erfuhren häufig diverse Nachkriegsnutzungen und

haben eine entsprechend bewegte Geschichte.

Spätestens ab Anfang der 1970er Jahre begann die Stadt Stuttgart Räume

in den Bunkern an Musiker zu vermieten, die dort Proberäume

einrichteten. Pioniere waren Bands wie âMüllâ oder âSpratzel Strullâ.

Manche dieser Bands traten bundesweit oder sogar international auf. Bis

heute beherbergen mehrere Bunker im Stadtgebiet Ãbungsräume und damit

die Basen, von denen aus lokale Bands sich die Bühnen der Stadt, der

Region und darüber hinaus erschlieÃen. Für sie sind Bunker keine toten

Kriegsrelikte, sondern essentieller Bestandteil einer lebendigen

Musikszene der Stadt.

Der gröÃte und prominenteste Musikbunker Stuttgarts war âdie Röhreâ,

deren Räumlichkeiten während des 2. Weltkriegs als Teil des

âGroÃluftschutzraums Wagenburgtunnelâ geschaffen wurden. Hier traten 26

Jahre lang zahllose internationale, nationale aber auch lokale Acts auf,

die in Stuttgart unvergessen sind.