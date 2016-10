SCHAURAUM Nürtingen Ausstellungseröffnung Michael Gompf am 11.Oktober 2016 um 21 Uhr

Von Josephine Bonnet am 03. Oktober 2016 um 21:36

Liebe betacity, liebe Kunstinterresierte und SCHAURAUM Begeisterte,



wir laden herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung



Michael Gompf



"Zustandsmuster eins/state-pattern one"



am 11.Oktober 2016 um 21 Uhr im SCHAURAUM Nürtingen



mit einem Gespräch zwischen Josephine Bonnet, Kuratorin des SCHAURAUMs

und Michael Gompf.







Die von Michael Gompf für den SCHAURAUM konzipierte Installation

"Zustandsmuster eins/state-pattern one", knüpft direkt an seine früheren

Arbeiten an. Unzählige aneinandergereihte Viedostills formieren sich zu

Mustern, auf langen Vliestapeten gedruckt. Die Stills nimmt Gompf

gewöhnlich aus Videos, die er bei performativen Raumerkundungensozialer

Räume erstellt. Das neue Format,state-pattern.one/Zustandsmuster.eins,

öffnet sich der Allgemeinheit und verlagert den Blickwinkel auf die

individuelle Sicht des Einzelnen. Welche Themen und Ereigniss werden von

Menschen gefilmt und festgehalten?

Gompf setzt auf Partizipation. Er ruft zum Mitwirken auf und bittet um

das Zusenden kurzer, selbstgedrehter Videoclips. Die Clips sollen

ausgewählt werden nach dem Kriterium, das sie inhaltlich etwas

transportieren, das für andere von Bedeutung ist. Videos mit maximal

eine Minute, versehen mit Orts, - und Zeitangabe, können auf die

Webseiten<http://www.zustandsmuster.de>http://www.zustandsmuster.de

oderhttp://www.state-pattern.club <http://www.state-pattern.club/>

hochzugeladen werden.



Mit dem Projekt "Zustandsmuster" erweitert Michael Gompf seine

performativen Untersuchungen des Zusammenhangs von sozialem Raum und

gefühlter Identität um einen partizipatorischen Aspekt. Er befragt damit

den sozialen Raum auf die Wechselwirkung seiner physischen und

virtuellen Ausprägungen.

Hochkomplexe soziale Strukturen globaler Dimension gerinnen zu einem

Bild, zu einem Zustandsmuster.

Das auf hochwertiger Vliestapete aufgedruckte Zustandsmuster wird

ausetwa 9000 Einzelbildern bestehen und als Kubus den Schauraum

deckenhoch füllen.

Das Projekt Zustandsmuster/state-pattern, beginnt am 11.Oktober 2016 um

21 Uhr mit der Ausstellung "Zustandsmuster eins/state-pattern one" im

Schauraum des Provisoriums in Nürtingen. Sie ist der Ausgangspunkt für

ein prinzipiell unlimitiertes Projekt.



Um die Installation finanzieren zu können hat Michael Gompf ein

Startnext-Projekt gestartet.

Wir möchten Alle Künstinteressierten und Kunstförderer aufrufen dieses

Kunstprojekt zu unterstützen.

Das Startnextprojekt findet ihr unter

https://http://www.startnext.com/state-pattern-one .

Sollte der erbetene Betrag von 2000,- ⬠zusammenkommen, wird der Betrag

fällig und wird von Michael Gompf zur Realisation des Kunstprojekts

eingesetzt.



Als Dankeschön bekommt ihr euer Stück aus state-pattern.one zugesandt

oder, noch besser, ihr sucht es euch an der Finisage am 3. November

direkt im Schauraum aus.



Wir freuen uns auf ein reges Interesse und viele Besucher

Herzlich

Josephine Bonnet



****************************************************************



Besichtigung der Ausstellung bis 3. November

Dienstag und Donnertstag 21.00 bis 23.00 Uhr

und nach Vereinbarung Telefon 07022 4 12 47

Finissage 3. 11. 21 Uhr mit Verkauf von Stücken der Installation









*****************************************************************

SCHAURAUM

Kulturverein Provisorium e.V.

Heiligkreuzstrasse 4

72622 Nürtingen



http://www.provisorium-nt.de <http://www.provisorium-nt.de/>

https://http://www.facebook.com/provisorium.ev/