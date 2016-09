Schorndorfer Kunstnacht am 17. September, 19-24 Uhr

Von Rebecca Uhl am 14. September 2016 um 12:27

Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,



am Samstag, 17. September werden um 19 Uhr gleich drei Kunstspektakel in der

Q Galerie für Kunst Schorndorf eröffnet: die Schorndorfer Kunstnacht, die

Galerieausstellung ‚LICHT!‘ und das Lichtkunstfestival ‚Aufstiege‘.



Von 19-24 Uhr findet die 15. Auflage der Schorndorfer Kunstnacht statt.

Koordiniert wird das Schorndorfer Kunstspektakel des Jahres vom Kulturforum

Schorndorf und hat neben Kunstausstellungen Live-Musik, Performances,

Lesungen und Tanz zu bieten. In entspannter Atmosphäre trifft man sich, hält

einen ungezwungenen Plausch mit den KünstlerInnen, entdeckt aktuelle Kunst

und spannende Ausstellungsflächen. Viele kulinarische Köstlichkeiten runden

den Abend zum vollen Kunstgenuss ab.



Unter kulturforum-schorndorf.de/kunstnacht.html kann der Programmflyer

runtergeladen werden, hier gibt es auch weitere Informationen zur

Schorndorfer Kunstnacht, dem Shuttlebusverkehr und den Sponsoren-Buttons.

Das Lichtkunstfestival ‚Aufstiege‘ der KulturRegion Stuttgart findet vom 17.

September bis zum 9. Oktober in Schorndorf und weiteren 24 Städten und

Gemeinden statt. Nach Einbruch der Dunkelheit lassen sich drei Wochen lang

Installationen und Projektionen auf zahlreichen Treppen und Anstiegen

entdecken. In der Kunstnacht wird um 21 Uhr zu den Lichtkunstwerken geführt,

Treffpunkt ist vor dem Schorndorfer Rathaus.



Begleitend zeigt die Q Galerie für Kunst vom 17. September bis 13. November

2016 in der Gemeinschaftsausstellung ‚LICHT!‘ Arbeiten der am

Lichtkunstfestival beteiligten Künstlerinnen Michaela Gleave, Zilla

Leutenegger und des Künstlerduos John Wood und Paul Harrison. Weitere Infos

hierzu unter Q-Galerie.de



Am Montag, 19. September 2016 führt Dr. Beatrice Büchsel um 20 Uhr in der Q

Galerie für Kunst ein Künstlergespräch mit Paul Harrison und Michaela

Gleave, der Eintritt ist frei. Führungen durch die Galerieausstellung finden

an den Donnerstagen 29. September und 20. Oktober jeweils um 18 Uhr und an

den Sonntagen 9. Oktober, 30. Oktober und 13. November jeweils um 15 Uhr

statt, sie kosten 5 Euro inkl. Eintritt in die Galerie.



Die Öffnungszeiten der Q Galerie für Kunst Schorndorf sind Dienstag bis

Freitag jeweils von 15-18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11-17 Uhr, am 17.

September hat das Q von 19 bis 24 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter

Q-Galerie.de oder per E-Mail unter post q-galerie de, telefonisch unter

07181/99 27 940.







Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Ihr Kulturforum Schorndorf